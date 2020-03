Ook Miss België zit noodgedwongen thuis: “Frustrerend, maar gezondheid is veel belangrijker” Isabelle Deridder

26 maart 2020

08u09 0 Showbizz Het moest haar jaar worden, maar door de corona-crisis zit ook Miss België Celine Van Ouytsel noodgedwongen thuis. Lintjes knippen, modeshows lopen, bekende mensen ontmoeten: niets van dat alles is mogelijk, waardoor Celine haar kans om het kroontje te verzilveren steeds kleiner ziet worden. “Onze gezondheid is het belangrijkste, maar leuk is anders”

Een 23-jarige blondine mét brains en een bloeiende carrière als influencer. Toen gedoodverfde topfavoriete Celine Van Ouytsel op 11 januari ook effectief het kroontje van Miss België in de wacht sleepte, leek dat de start van iets moois. “Toen ik mijn naam hoorde afroepen, leek dat inderdaad het begin te zijn van een fantastisch jaar vol mooie momenten”, zegt Celine nu. “Ik had een overvolle agenda, gevuld met supertoffe opdrachten. Wist ik veel dat dit twee maand later absoluut niet meer het geval zou zijn. Door het corona-virus is de rollercoaster waar ik ingestapt ben, heel erg plots tot stilstand gekomen. Het is heel raar om momenteel Miss België te zijn. Het voelt ook heel dubbel. Uiteraard ben ik heel blij met mijn titel, maar ik vind het wel jammer dat ik daar momenteel niet meer mee kan doen. De komende weken heb ik letterlijk geen enkele opdracht buitenshuis. Frustrerend, want normaal gesproken is dit de periode waarin je als model het meeste werk hebt. Maar er zit niets anders op dan dit te aanvaarden. Of ik het zonde vind dat ik dit jaar het kroontje van Miss België op mijn hoofd heb staan? Da’s een moeilijke vraag. Ik ben superblij dat ik Miss België ben, maar de omstandigheden zijn natuurlijk niet ideaal.”

Al probeert Celine wel om positief te blijven. “Voor mij is dit een lastige situatie, maar dat is ze voor de rest van de bevolking ook. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik ben wel blij dat de Belgische regering zulke drastische maatregelen genomen heeft. Je gezondheid is immers het belangrijkste wat er is. Ik heb geluk dat zowel mijn familie als ik zelf tot nu toe gespaard zijn gebleven van het virus, maar er zijn ook mensen waarbij dat niet het geval is. Voor hen hoop ik dat de opgelegde maatregelen snel effect hebben.”

(lees hieronder verder)

“Het is heel gek dat het leven nu stilstaat, maar ik probeer daar voor mezelf een weg in te vinden”, gaat Celine verder. “Natuurlijk heb ik af en toe ook een mindere dag, maar ik probeer optimistisch te zijn en een voorbeeld te zijn voor anderen. Ik vind het daarom misschien zelfs een voordeel dat ik dit jaar Miss België ben, want nu kan ik mijn platform gebruiken om andere mensen te motiveren en te inspireren. Ik sta voor positiviteit en dat wil ik ook aan anderen meegeven.”

Omdat Celine nu thuis zit en dat niet via persoonlijk contact kan doen, zet ze volop haar sociale media in. “Zo geef ik mijn volgers al enkele dagen iedere dag een nieuwe challenge: de ene keer vraag ik hen om een leuke foto van hun huisdier, de andere keer vraag ik hen om hun talent te tonen, ... Uit al die inzendingen kies ik dan een thuisblijver van de dag. Zo kan ik mijn volgers niet alleen bezig houden, het is ook gewoon leuk om te doen”, zegt ze. “En daarnaast wil ik ook benadrukken dat mensen die een babbeltje willen doen, mij altijd mogen aanspreken via Instagram. Ik heb toch tijd genoeg (lacht)”