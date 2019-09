Ook Michel Van den Brande en Dennis Black Magic gooien alles in de strijd voor Pia, zelfs de naaktkalender van Tanja Dexters KD

18 september 2019

07u04 2 Showbizz Vlaanderen toont z'n hart voor Pia, het doodzieke meisje dat een peperduur medicijn nodig heeft. Nadat heel wat BV’s sms’jes stuurden naar de inzamelingsactie voor de baby én hun volgers opriepen om hetzelfde te doen, gaan Michel Van den Brande en Dennis Black Magic nog een stapje verder. Zij veilen de naaktkalender van Tanja Dexters.

Ondertussen is het volledige bedrag van 1,9 miljoen euro al verzameld, maar enkele uren voor het goede nieuws sprongen ‘The Sky is the Limit’-gezicht Michel Van den Brande en ‘pornokoning’ Dennis Black Magic publiekelijk in de bres voor het zieke meisje. De twee geven niet alleen geld uit eigen zak, ze veilen ook kostbaar goed om het dure medicijn mee te financieren. Michel Van den Brande veilt zo een weekend voor vier personen in een viersterrenhotel in Blankenberge. Bieden kan tot vandaag, de hoogste bieder gaat met de prijs lopen.

Dennis Black Magic veilt dan weer de naaktkalender van ex-Miss België Tanja Dexters. De volledige opbrengst gaat naar Pia. De hoogste bieder krijgt niet enkel de kalender, maar mag die uit handen van Michel Van den Brande verwachten. Dat meldt Showbizzsite. Of Tanja zo blij is met de actie valt af te wachten. Eerder wou de ‘pornokoning’ al eens een herdruk van de kalender op de markt brengen, maar dat idee werd gestaakt na een telefoontje met de raadsman van het model. “Ik kan me niet meer met fierheid achter deze kalender zetten. Bij deze distantieer ik me volledig van Tanja Dexters en de naaktkalender waar ik ooit zo fier op was”, liet hij zich vorig jaar ontvallen. Voor het goede doel maakt hij nu een uitzondering.