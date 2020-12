Ook Meilandjes vieren feestdagen zonder toeters of bellen: "Vanaf volgende week is de agenda leeg”

Showbizz Joke Van de Velde telt af naar komst van eerste kindje: “Een droom wordt werkelijk­heid”

8:00 Bekend Vlaanderen gaat uit zijn dak omdat Joke van de Velde (40) zwanger is van haar eerste kindje. De voormalige Miss België zal in februari 2021 voor het eerst in haar leven pampers kunnen, mogen én moeten verversen. Joke deelde alvast een ontroerende foto van het kleine wonder in haar buik. “Een droom, een diep verlangen. Deze droom werd met jou in m’n buik door werkelijkheid vervangen.”