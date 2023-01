Ook Marc Coucke heeft last van vertragingen op luchthaven: “Na 72 uur kunnen we eindelijk genieten”

TV Deze Planckaert kwam met het idee om aan het château te beginnen: “Ik vond op Facebook een afgebrand kasteel”

Voor zijn programma ‘James de musical’ is James Cooke erin geslaagd om de hele familie Planckaert in zijn zetel te krijgen. Hij maakt dan ook van de gelegenheid gebruik om te vragen wie er nu eigenlijk op de proppen kwam met het idee om ‘Château Planckaert' te beginnen. Daarop wijst de familie naar Junior. In bovenstaande video legt hij uit: “Op Facebook kwam ik een afgebrand kasteel tegen met 50 hectare grond bij.”

5 januari