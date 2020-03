Ook man van Gwendolyn Rutten moet koffiezaak sluiten: “Nee, ik heb haar nog geen kwade SMS gestuurd” DBJ

13 maart 2020

19u03 1 showbizz Dat de bars en restaurants voor drie weken sluiten is een harde dobber voor élke horeca-uitbater. Maar daar zitten uiteraard ook een paar bekende gezichten tussen. Onder meer Jimmy Geurts, de man van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten, moet zijn koffiezaak sluiten. Maar ook Hans Otten en Sally-Jane Van Horenbeeck zitten met hun handen in het haar.

Jimmy Geurts is niet alleen de man van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, hij heeft ook een koffiebar ‘Pauze’ in Aarschot. De gemeente waar zijn vrouw burgemeester is nota bene. “Ik heb ze nog geen kwade SMS gestuurd, nee”, lacht Jimmy. “Ze is burgemeester en Vlaams parlementslid dus valt zo’n beslissing niet onder haar bevoegdheid. Je kan teleurgesteld zijn in de maatregel of boos, maar dat helpt allemaal niet. Er is gewoonweg niets aan te doen. Drie weken zal ik dus een inkomen hebben van nul euro. Dat is hard, zeker omdat maart doorgaans zo’n goede maand is. Er is carnaval in de streek, de eerste terrassen worden uitgezet en normaal gezien was ik ook heel het weekend open.”

Geurts moet zich nu in zijn zaak zien bezig te houden. “Er zit niets anders op dan wat kleine klussen in de zaak op te knappen, terwijl de vaste kosten als de lening, de elektriciteit en het internet gewoon doorlopen”, vertelt hij. “Ik heb dan nog het geluk dat ik geen personeel heb, dus ik zet niemand zonder werk. Ach, we zullen maar wat meer gaan fietsen zeker? Dit is het langste verlof dat ik al heb gehad in zes jaar.”

Hans Otten - “We moeten dit oplossen met creativiteit”

Hans Otten (49) is eigenaar van hotel en restaurant ‘U Eat & Sleep’ op het eilandje in Antwerpen. Het hotel blijft open tot 3 april, maar het bijhorende restaurant ging gisteravond net als alle andere café’s en restaurants onherroepelijk dicht. “In de bredere context begrijp ik de maatregel wel, maar economisch gezien is het natuurlijk dramatisch”, aldus Otten. “Ik ben benieuwd hoe de overheid dit zal oplossen, want voor de hele sector is dit een enorme aderlating. Ik ga ervan uit dat er een fonds komt, anders is het aantal faillissementen niet te overzien en snijdt de overheid uiteindelijk ook in zijn eigen vel. Maar op dat gebied is het dus afwachten.”

Volgens Otten is er wel een alternatief. “We moeten dit oplossen met creativiteit”, zegt hij. “We zorgen bijvoorbeeld voor een restaurantbeleving bij je thuis en zijn van plan om onze maaltijden aan huis te laten leveren. Desnoods doe ik het zelf (lacht). Als de mensen niet meer naar ons kunnen komen, gaan wij naar hen. Maar het blijft anticiperen, dit heeft nog nooit iemand meegemaakt.”

Sally-Jane Van Horenbeeck - “Uitdaging om hoofd boven water te houden”

Sally-Jane Van Horenbeeck en Robert de la Haye (54) speelden ooit samen in ‘Thuis’, maar baten nu het Thaise restaurant ‘Siamsally’ uit in het hartje van Borgerhout. “We hadden nooit gedacht dat de beslissing zo snel zou komen”, vertelt Sally-Jane. “Het wordt voor ons toch een uitdaging om het hoofd boven water te houden. We kregen te horen dat er een compensatie zou komen, maar in vergelijking met drie weken open zijn is dat peanuts. Het is net genoeg om te overleven. De kosten blijven daarentegen gewoon doorgaan. Er is de huur, maar ook het online reservatiesysteem, de witte kassa, het gas, de elektriciteit. Wij werken ook met vier flexijobbers en studenten en die kunnen nu ook een paar weken nergens naartoe. Wat ik verwacht de komende weken? Dat er veel gewandeld en gepoept gaat worden (lacht).”