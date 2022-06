Ook Lizzo mengt zich in abortuskwestie en doneert een miljoen dollar

Allemaal Barbie? Volledig in het roze wordt dé zomertrend voor wie graag opvalt

Veel jonge meisjes kijken naar haar op — er is dan ook niemand met zoveel verschillende beroepen. We hebben het natuurlijk over Barbie. En het belooft háár zomer te worden, want er komt een film over haar uit en ze wordt ons ultieme stijlicoon. De sterren doen inspiratie op bij het lief van Ken en ook de catwalks kleurden volledig roze. ‘Barbie Girl' of niet, deze zomer bevind je je in een ‘Barbie World’.

