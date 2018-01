Ook Ketnet-held Sieg De Doncker in ‘Boxing Stars’ DBJ

10u53

Bron: Medialaan 0 Medialaan Sieg De Doncker en Wim Oosterlinck Showbizz Acteur en presentator Sieg De Doncker doet mee aan 'Boxing Stars', de show op VTM waarin BV’s het in de boksring tegen elkaar opnemen. Eerder was bekend dat onder meer Bieke Illegems én Erik Goossens deelnemen.

Er waren al tien namen bekend van BV’s die het in ‘Boxing Stars’ tegen elkaar opnemen. Daar is nu een elfde bijgekomen: Ketnet-held en meisjesidool Sieg De Doncker. Hij heeft alvast een streepje voor, want Sieg is leraar lichamelijk opvoeding van opleiding.

Andere boxing stars zijn Bieke Ilegems, Erik Goossens, Oscar Willems (‘Spitsbroers’), Marie Verhulst, Stéphanie De Roover (de vrouw van Jeroen Meus), acteur Bill Barberis, comedian Kamal Kharmach, Natalia, Laura Tesoro en VTM-journalist Faroek Özgünes.

Bij wijze van verrassing vocht Sieg vanmorgen al een wedstrijdje tegen Qmusic ochtend-dj Wim Oosterlinck. Zijn collega's Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen dropten hem volledig onvoorbereid en geblinddoekt in een boksring in hartje Merksem. Daar kwam Wim oog in oog te staan met de nieuwe 'Boxing Stars'-kandidaat: Sieg De Doncker. Zonder enige bokservaring moest hij zich bewijzen in de ring en letterlijk knokken om te overleven. En dat allemaal onder toeziend oog van voormalig wereldkampioene boksen Daniëlla Somers.