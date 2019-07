Ook Ketnet doet aan gekke geluidsvideo’s om kinderen rustig te maken: de wereld van ASMR MVO

21 juli 2019

07u30 0 Showbizz Ook de presentatrices van jongerenzender Ketnet zijn op de ASMR-trein gesprongen. ASMR is een kunstvorm waarbij er geluidjes gemaakt worden met handen en voorwerpen, en waarbij er gefluisterd wordt in de microfoon. Sommige mensen krijgen daar een aangenaam, tintelend gevoel van.

En dat kan natuurlijk ook voorkomen bij kinderen. Bovendien zijn de Autonomous Sensory Meridian Response (ze heet ASMR voluit) -filmpjes de ideale manier om rustig te worden of om de slaap te kunnen vatten. Het concept is razend populair op YouTube. Artiesten die zich er dagelijks mee bezighouden verdienen er makkelijk de kost mee, want ze hebben vaak miljoenen kijkers voor elk filmpje dat ze online zetten.

Ook de reacties bij Ketnet zijn positief. “Super leuk!”, klinkt het bij de kijkertjes. Of ook: “Ik val bijna in slaap bij de geluidjes, zo rustgevend...”

Nanou is een populaire Belgische ASMR-artiest, die al te zien was in ‘Gert Late Night’