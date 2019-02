Ook James Blake, Franz Ferdinand en The Streets op Pukkelpop DBJ

21 februari 2019

16u13

Bron: Belga 0 Showbizz De Pukkelpop-organisatie heeft donderdag 23 nieuwe namen voor haar 34ste editie bekendgemaakt. Onder meer James Blake, Franz Ferdinand en The Streets zakken af naar Kiewit.

James Blake komt op vrijdag 16 augustus met zijn nieuwe plaat ‘Assume Form’ naar Pukkelpop. Het is zijn derde keer op het Limburgse festival. Diezelfde dag speelt ook Franz Ferdinand voor de vierde keer op Pukkelpop. Verder komen vrijdag Big Thief, Dermot Kennedy, Sharon Van Etten en Yves Tumor & It’s Band. Ook Portland, finalist van Humo’s Rock Rally 2016 en winnaar van De Nieuwe Lichting 2018, komt dan langs.

Na enkele jaren radiostilte komt The Streets op zaterdag 17 augustus naar Kiewit. De band - bekend van nummers als ‘Fit But You Know It’ en ‘Blinded By The Lights’ - speelde deze maand nog in een uitverkochte Ancienne Belgique. Daarnaast spelen zaterdag Whitney, Parcels, Penelope Isles, Pond, LIFE en Mike D, rapper en medebezieler van de Beastie Boys.

Op zondag 18 augustus kunnen festivalgangers luisteren naar Anna Calvi, Cavetown, I Don’t Know How But They Found Me, Connan Mockasin, Two Feet, Yeasayer, Bodega, The Beths en de Zuid-Koreaanse band Hyukoh.