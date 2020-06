Ook in de radiostudio’s is het te warm: Joe presenteert vanop het dak TK

26 juni 2020

12u40 1 Showbizz Het is puffen en zweten dezer dagen, en dat is voor de radiodj’s niet anders. Omdat het ook in de studio’s te heet is, gaat zender Joe vandaag letterlijk uit z’n dak. Ze presenteren op deze laatste dag voor de zomer vanop het dak van het DPG-gebouw in Antwerpen.

Sven Ornelis en Anke Buckinx mochten vanochtend de spits afbijten. Het was hun laatste ochtendshow voor de zomervakantie. “Het was fijn om een zeer speciaal radioseizoen, met veel presenteren van thuis uit, af te sluiten met een laatste ochtendshow op zo’n mooie locatie. Lekker in de zon, met een prachtig zicht op Antwerpen. Nu kan de vakantie echt mooi van start gaan.”

Anke hoopt dat het een vaste traditie wordt, net zoals de Foute Party bij de collega’s van Qmusic: “Vandaag alweer beseft dat wij de beste luisteraars van de héle wereld hebben. Ik ga ze echt missen in mijn vakantie, ik méén het. Maar bon, gelukkig zijn we nog 1 dag keihard uit ons dak mogen gaan met alleen maar super zonnige liedjes. Misschien is een vaste traditie wel geboren, haha.”

Joe zendt nog tot vanavond uit vanop hun dak. Er worden zonnige plaatjes gedraaid en je kan onder andere airco’s winnen.