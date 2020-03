Ook familie Meiland getroffen door coronacrisis BDB

23 maart 2020

16u28

Bron: ANP 0 Showbizz De strenge maatregelen die Frankrijk heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus hebben ook grote gevolgen voor de familie Meiland. Ze hebben geen gasten in hun chateau en omdat bijna alle winkels gesloten zijn, komen ze het kasteel nauwelijks uit.

In Frankrijk heeft president Macron een lockdown van twee weken aangekondigd. Hierdoor heeft het hele land huisarrest. De maatregelen hebben ook een invloed op de familie Meiland, die in een kasteel verblijven in het dorp Beynac, 8 kilometer van de grote stad Limoges, in de populaire regio de Dordogne.

Maxime en Martien Meiland vertellen aan Shownieuws dat ze alleen nog weg mogen om boodschappen te doen. "Als er tien mensen naar buiten zijn, mogen er weer tien mensen naar binnen. En je moet meters afstand houden, dus je krijgt hele rijen!", roept Martien voor de camera.

Aangezien de bouwsector het werk gestaakt heeft, ligt hun verbouwing nu ook stil. "Alles is fermé! Ik moet er nog steeds aan wennen", zegt Martien. Toch ziet Maxime wel een lichtpuntje: omdat er geen gasten zijn, hebben de Meilandjes wel veel meer tijd om klusjes buiten te doen.