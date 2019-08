Ook Fabrizio reageert op breuk met Pommeline: “Ik heb het niet op de meest respectvolle manier uitgemaakt” MVO

31 augustus 2019

11u00 0 Showbizz Eerder al reageerde ‘Temptation’-Pommeline via Instagram op vragen van haar fans. Vele daarvan gingen over haar breuk met Fabrizio. “Het komt nooit meer goed tussen ons”, meende ze. Nu is Fabrizio zelf aan de beurt.

Ook hij kreeg diezelfde vraag voorgeschoteld: komt het ooit nog goed tussen jou en Pommeline? “Laat me beginnen met te zeggen dat er vanaf dag één al een enorme druk op onze schouders lag”, zegt hij in zijn Instagram Stories. “Honderden, duizenden mensen stonden achter onze relatie. Van #couplegoals naar #dreamcoupple, enzovoort. We lazen niks anders. Aan het eind van de dag zijn wij ook gewoon maar mensen, met problemen en struggles. Maar ook veel mooie momenten.”

“De waarheid is dat het niet meer goedkomt”, bevestigt hij wat zijn ex-verloofde eerder al verklaarde. “Ik heb destijds een einde gemaakt aan de relatie. Weliswaar niet op de meest respectvolle manier. Ik heb Pommeline enorm hard gekwetst. Ik was egoïstisch en stond niet stil bij de schade die ik had aangericht.”

“Desondanks blijft ze nu, maanden later, op een professionele manier haar werk doen en is ze in mijn ogen eindelijk weer op weg naar haar eigen geluk. We kunnen gewoon nog samen door één deur. En daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Logisch dat ze veel voor me betekent heeft, maar ze zou nooit echt gelukkig geworden zijn met mij. Dit is het beste voor ons beiden.”

Het koppel ging in mei uit elkaar, na hun deelname aan ‘Temptation: VIPS’. Het programma had echter niets met de breuk te maken, gezien Fabrizio Pommeline aan het eind van de show nog opnieuw ten huwelijk vroeg.