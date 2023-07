Ook DJ Zohra doet boekje open in Zillion-docu: “Dat Frank Verstraeten en Dennis Black Magic niet meer overeenkomen? Wie zegt dat?”

Showbizz Inbraak in apparte­ment van Sylvie Meis: dieven gaan aan de haal met tassen ter waarde van 800.000 euro

Het appartement van Sylvie Meis (45), in de Duitse stad Hamburg, is overhoop gehaald door dieven. De inbrekers gingen aan de haal met peperdure handtassen, die in totaal een waarde hebben van 800.000 euro. Dat schrijft de krant ‘Hamburger Abendblatt’.