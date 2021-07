Ook dit jaar organiseert Heidi Klum geen Halloween-feestje

TV Netflix toont eerste trailer van 2de seizoen 'The Witcher’

12:00 Na erg lang wachten is het dan zover: de eerste trailer van het nieuwe seizoen ‘The Witcher’ is er. Het programma zou normaal gezien vorig jaar al op de buis zijn geweest, maar de opnames moesten onverwacht worden stilgelegd wegens de coronacrisis. Fans bleven dus even op hun honger zitten.