Ook Disney belooft boycot staat Georgia als nieuwe abortuswet er komt

30 mei 2019

14u01 0 Showbizz Disney sluit zich aan bij Netflix en zal alle filmlocaties in de staat Georgia laten vallen als de nieuwe, strenge abortuswet daar wordt doorgevoerd.

Op 7 mei tekende Brian Kemp, gouverneur in Georgia, de ‘foetal heartbeat bill’: een nieuwe wet die een abortus zo vroeg als zes weken al verbiedt. Dat is nog voor de meeste vrouwen beseffen dat ze zwanger zijn. D

Disney CEO Bob Iger (68) bevestigde dat hij alle opnames in de staat wil schrappen als de wet ook echt wordt doorgevoerd. “Ik denk dat we veel personeel in dienst hebben dat daar niet meer zal willen werken, en we moeten hun wensen respecteren. Voorlopig kijken we er nog voorzichtig tegenaan. Ik zie gewoon niet in hoe we er in praktijk nog kunnen verdergaan als de wet er komt.” Disney filmde onder andere stukken van ‘Black Panther’ en ‘Avengers: Endgame’ in Georgia.

Eerder verklaarde Netflix content-verantwoordelijke Ted Sarandos al de oorlog aan opnamestudio’s in Georgia. De populaire reeks ‘Stranger Things’ en enkele andere series werd daar bijvoorbeeld opgenomen, maar Sarandos meent dat er geen verdere opnames meer zullen plaatsvinden als de wet wordt doorgevoerd.