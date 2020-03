Ook deze BV’s zijn plots gek van TikTok TC

14 maart 2020

06u00

Bron: TVFamilie 0 Showbizz TikTok wordt alsmaar belangrijker in de showbizz. Ook de grote popsterren proberen TikTok-famous te worden. Een fenomeen dat je ook in Vlaanderen ziet: steeds meer BV’s hebben een account. Julie Vermeire is één van de -actiefste TikTokkers, maar ook Sean Dhondt en Laura Tesoro posten geregeld filmpjes. De Leuvense Steffi Mercie (17) is één van Vlaanderens meest succesvolle TikTok-sterren en zij ziet dit graag gebeuren.

“Ik ben blij dat BV’s zo passioneel bezig zijn met TikTok”, zegt Steffi. “Het is leuk om hen aan het werk te zien.” Echt gróót zijn deze Bekende Vlamingen nog niet op TikTok. Steffi is dat wel. Zij heeft 240.000 volgers en dat legt haar geen windeieren. Ze is één van de gezichten van ‘Vloglab’ op VTM Kids. Daarnaast heeft ze een kledinglijn bij JBC.

Kwetsbaar

Doe overigens geen moeite om op zoek te gaan naar die kleren, de hele lijn was in een mum van tijd uitverkocht. “Ik had die kledij ontworpen omdat mijn volgers erom vroegen”, zegt Steffi. “Ik heb er lang aan gewerkt en wou er een positieve boodschap in steken. Dat werd ‘#NeverGiveUp’. Die geef ik op mijn internetaccount #steffifam ook mee aan jongeren die het moeilijk hebben. Als populaire TikTokker vind ik het m’n verantwoordelijkheid om kwetsbare kinderen te helpen.”

Andere orde

Steffi is ook fan van het Hype House. Zelf maakt ze deel uit van een Vlaamse versie: de Belgian Crew. “Wij zijn een groep vrienden die op hetzelfde moment begonnen zijn met video’s maken”, aldus Steffi. “We organiseren events, waardoor onze populariteit nog stijgt. Maar Hype House is van een andere orde. Eigenlijk zou zoiets hier ook moeten bestaan. Het is inspirerend hoe die sterren elkaar helpen om hun dromen te verwezenlijken.”

Geen streken

Vooral Charli D’Amelio is voor Steffi een voorbeeld. “Zij is op korte tijd een wereldster geworden. Dat moet raar zijn voor haar. Bij mezelf is dat gestaag gekomen. Ik kon wennen aan de overvloed aan reacties. Geloof me: de positieve zijn fijn, maar er zijn ook veel haatreacties. En daar had ik het in het begin moeilijk mee. Je moet daar mee leren omgaan. Helaas is Charli die tijd niet gegund. Ik hoop dat het goed komt met haar, want ze is erg lief en heeft totaal geen streken of zo.”

Hit te pakken

Dat BV’s en sterren zich massaal tot TikTok bekeren, begrijpt Steffi. Zij kent de impact van de app als geen ander. “Op TikTok worden hits geboren. Zoals dat jaren 80-liedje ‘Break My Stride’ van Matthew Wilder. Dat werd weer hot op Spotify, omdat het zo vaak gebruikt werd op TikTok. Op de radio hoor je nu vaak ‘nieuwe’ liedjes die ik maanden geleden gebruikte voor TikToks. Als TikTokkers je liedje oppikken om leuke dansjes op te doen, dan is de kans reëel dat je een hit scoort.”