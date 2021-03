Ook deze BV’s doen mee aan Complimentendag: “Zo fier op wat ze de afgelopen tijd allemaal heeft verwezenlijkt”

ShowbizzVandaag, 1 maart, is het nationale complimentendag. Een dag waarop we onze familie, vrienden, collega’s en kennissen een hart onder de riem steken. Zeker in deze crisistijden is zo’n complimentje meer dan welkom. En dat beseffen ook deze BV’s, die vandaag iemand speciaal in de bloemetjes willen zetten.

Hilde De Baerdemaeker

‘Lisa’-actrice Hilde De Baerdemaeker (42) had vandaag een interview met Siska Schoeters (38) voor ‘De Madammen’ en wil de radio-presentatrice dan ook een dikke duim geven. “Wij hadden deze ochtend een heel fijn gesprek over de ‘Nog 9 minuten’-snooze-podcast die vandaag gelanceerd werd. Ik had Siska wel al eens tegen het lijf gelopen op een feestje, maar ik kende haar niet persoonlijk. Het is een heel straffe madam die haar gezin met vier kinderen combineert met een drukke job. En altijd met de glimlach!”

Eline De Munck

Eline De Munck (33) heeft sinds enkele jaren het ondernemerschap flink onder de knie met haar brillenmerk ‘Odette Lunettes’ en heeft daardoor heel veel respect voor al haar collega’s. “Ondernemers in alle sectoren hebben het ontzettend moeilijk in deze tijden. Daarom wil ik sterrenchef Nick Bril (37) van ‘The Jane’ in Antwerpen een groot compliment geven. Eerst en vooral is alles wat hij klaarmaakt subliem qua smaak. Als ik er nu iets afhaal of laat leveren, heb ik altijd het gevoel dat ik op restaurant zit. En dan de manier waarop hij alles aanpakt, innoveert en vooruitstreeft, is echt ongelooflijk! Hij vindt zichzelf keer op keer uit en betrekt daarbij ook altijd andere ondernemers uit totaal verschillende branches. Binnenkort werk ik met ‘Odette Lunettes’ ook samen met hem, maar daar kan ik nog niets over vertellen.” (lacht)

Volledig scherm Eline De Munck - 👁 + 👓 = 💜 © Instagram

Bob Savenberg

Zanger en muzikant Bob Savenberg (59) is een en al lof voor James Cooke (36). “Ik keek gisteren naar de eerste aflevering van ‘Leef’ en was zeer onder de indruk van James Cooke. Heel mooi hoe hij alles brengt en omgaat met de mensen. James is een kameleon. Hij kan enerzijds als een wervelwind door je scherm vliegen en anderzijds kan hij zonder te veel medelijden te tonen, heel gevoelige onderwerpen in beeld brengen. Ik ben fan!”

Volledig scherm Bob Savenberg © BELGA

Els De Schepper

Cabaretière Els De Schepper (55) is heel duidelijk als het over complimenten geven gaat in deze coronaperiode. “De eerste die in mij opkomt is viroloog Steven Van Gucht. Hij is de enige van die ganse ‘bende’ die genuanceerd en empathisch een boodschap kan overbrengen. Zijn emotionele intelligentie getuigt van klasse. De andere virologen, experts, deskundigen en politici beseffen niet dat door hun gebrek aan empathie de bevolking het heeft gehad... In onze sector hebben wij het enorm zwaar... Wij hebben dus wél het recht om af en toe eens te zeuren. Ik heb dan ook speciaal vandaag een filmpje gemaakt om dat nog eens extra te verduidelijken.”

Caroline Maes

‘Familie- actrice Caroline Maes (44) wil aan haar drie zonen Arno (20), Arthur (18) en Daan (13) laten weten dat ze ontzettend fier is op hen. “Zij gaan met deze crisis nog beter om dan wij”, zegt de ‘Familie’-actrice. Zij zetten alle negatieve dingen om in iets positiefs en volgen de regels strikt op. Arno voetbalt op hoog niveau, maar doordat zijn trainingen niet meer kunnen plaatsvinden, heeft hij zelf een personal trainer onder de arm genomen. Hij staat er nu zelfs sterker voor, zowel op mentaal als op fysiek vlak. Arthur doet hotelschool en is helemaal op zijn eentje zijn eindwerk aan het maken. Ondertussen kookt hij al beter dan ikzelf, en ik kan gerust een aardappel koken. (lacht) En Daan, de jongste, die fladdert vrolijk door alles heen. De twee oudsten hebben hun 18de en 20ste verjaardag in volle lockdown moeten vieren, maar zij vonden het heel gezellig om alleen met ons aan tafel te zetten. Dikke chapeau.”

Volledig scherm Caroline Maes © Dieter Bacquaert

Mathias Vergels

‘Thuis’-acteur Mathias Vergels wil vandaag zijn collega Werner De Smedt (50) in de bloemetjes zetten. “Hij is een collega-acteur waar ik heel erg naar opkijk. Ik ken Werner niet persoonlijk, maar ik heb hem wel altijd als een voorbeeld beschouwd. Telkens ben ik ook onder de indruk van wat hij brengt. Hij straalt ook een zekere rock-‘n-roll uit. Een beetje een enfant terrible (lacht), alhoewel ik denk dat hij een super lieve mens is. Het is vooral die puurheid, de manier waarop hij overkomt, die ik enorm graag heb en waardeer.”

Volledig scherm Mathias Vergels © Dieter Bacquaert

Jacques Vermeire

“Als ik één iemand vandaag een complimentje mag geven, dan is het m’n dochter Julie (22)”, begint Jacques Vermeire (69) enthousiast. “Ik ben enorm fier op wat ze de afgelopen tijd allemaal heeft verwezenlijkt. Ik ben ook wel een vader die dat regelmatig zegt. Vaak hoor je iemand vertellen dat z'n ouders nooit hebben gezegd hoe graag die hem zagen, maar ik ben niet zo. Ik zeg heel vaak aan m’n kinderen dat ik hen graag zie. Mijn ouders gaven me vroeger ook vaak complimentjes en m’n moeder zeker toen ik op televisie begon te komen.” (lacht)

Volledig scherm Jacques Vermeire en Julie hebben een heel goede band. © Kristof Ghyselinck

Lindsay

Zangeres Lindsay (42) geeft vandaag haar complimenten aan Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme (27) en z’n vrouw Kyana (27). “Miguel vecht al vier jaren tegen leukemie. Hij en zijn vrouw verwachten in mei hun eerste kindje. Op een positieve manier blijven ze vechtlust uitstralen. Ik heb onlangs een artikel over hen gelezen en dat is zo diep blijven hangen. Voor hen, maar ook voor alle mensen die te maken hebben met tegenslag, kan ik alleen maar respect en bewondering hebben. De manier waarop ze blijven vechten en doorzetten is in deze bijzondere tijden heel sterk.”

Volledig scherm Lindsay en dochtertje Lisa-Marie © RV

Faroek Özgünes

Presentator Faroek Özgünes (57) werkt al 15 jaar lang samen met journaliste en eindredacteur An Berger, die hij dan ook vandaag een dik compliment wilt geven. “An zorgt ervoor dat mijn programma ‘Faroek’ iedere maand iets is om fier op te zijn. Zij doet al het voorbereidende werk en de montage. Uiteraard is na al die jaren onze professionele relatie ook uitgegroeid tot een vriendschapsrelatie.”

Volledig scherm Faroek met zijn Duitse dog heet Nora. © PN

Margriet Hermans

“Er springen spontaan twee personen door mijn hoofd”, lacht Margriet Hermans (66). “Eén daarvan is professor Marc Van Ranst (55). Hij blijft heel consequent in zijn visie en mening, maar hij heeft ook gelijk. Zolang niet 70 procent van de bevolking een vaccinatie heeft gekregen, moeten deze maatregelen jammer genoeg nog even blijven duren. Die man krijgt zo veel over hem heen, maar hij blijft toch mooi overeind als een kapitein op zijn schip. Chapeau daarvoor, want het is natuurlijk heel makkelijk om kritiek te geven op iemand. Een andere persoon die ik vandaag een complimentje wil geven is de directeur van Ment TV, Marc Hallez. De meesten zullen hem niet kennen, maar hij zorgt er wel voor dat wij als Vlaamse artiesten een platform krijgen.”

Volledig scherm Margriet Hermans © Dieter Bacquaert

Ivan Pecnik

Acteur Ivan Pecnik (54) moet niet lang twijfelen als we hem de vraag stellen. “Clara Cleymans (32) krijgt van mij vandaag een groot compliment. Wij hebben al heel vaak samengewerkt en in normale tijden spreken wij ook geregeld af. Als actrice is zij enorm gegroeid. Ik zag een tijdje geleden de reeks ‘We moeten eens praten’ met Rik Verheye en ik was echt onder de indruk. Clara is in haar acteren volwassener geworden en zo veel rijker. Een dikke proficiat!”

Volledig scherm Ivan Pecnik © Kristof Ghyselinck

Peter Van de Veire

Radio-presentator Peter Van de Veire (49) moet elke ochtend voor dag en dauw opstaan en is zijn ploeg achter ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ dan ook enorm dankbaar. “Het is een enorme luxe om als radio-DJ en presentator zo je dag te kunnen beginnen. Mijn ploeg, waar ik ondertussen twee jaar mee samenwerk, bereidt alles voor en zorgt er bij manier van spreken voor dat ik vanuit mijn luie stoel de studio kan binnenwandelen. (lacht) Natuurlijk werken wij als een team samen en doe ik ook mijn deel, maar zij moeten van mij vandaag met de grootste eer gaan lopen.”

Volledig scherm Peter Van De Veire © Gregory Van Gansen / Photo News

Carmen Pfaff

Carmen Pfaff (64) was er deze ochtend al vroeg bij om Jean-Marie (67) een compliment te geven. “Jean-Marie is al vroeg naar de winkel geweest. Hij moest van mij een schop halen om de bladeren uit het zwembad te vissen. Hij had het rolluik van het zwembad opengelegd, maar natuurlijk lag dat vol met blaadjes. Ik heb hem onmiddellijk gezegd dat hij bedankt was om dat te doen. (lacht) Jean-Marie is voor mij wel diegene die vandaag alle complimenten verdient. Al jaar en dag zorgt hij zo goed voor mij en als ik hem iets vraag om te doen, komt dat ook altijd in orde. Soms wel met een beetje vertraging.” (lacht)

Volledig scherm Jean Marie Pfaff is al jaar en dag de steun en toeverlaat van Carmen. © RV

