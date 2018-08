Ook de zangeres is overdonderd: man vraagt vriendin ten huwelijk tijdens concert Katy Perry

22 augustus 2018

Een Katy Perry-fan heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd op een concert in Auckland in Nieuw-Zeeland. De man maakte een knieval op het podium in het bijzijn van Katy Perry en honderden andere fans. De vrouw zei ja, waarna het publiek luid begon te juichen.