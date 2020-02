Ook de slechtste films van het jaar worden opnieuw verkozen: musicalfilm ‘Cats’ is de grote ‘topfavoriet’ DBJ

09 februari 2020

07u57 0 showbizz De film ‘Cats’ is favoriet bij de uitreiking van de Golden Raspberry Awards, beter bekend als de Razzies, de prijzen voor de slechtste filmprestaties van het afgelopen jaar. De film is genomineerd in acht categorieën, samen met ‘Rambo: Last Blood’ en ‘A Madea Family Funeral’.

De film ‘Cats’ van regisseur Tom Hooper werd groots aangekondigd, en had een sterrencast. Maar al vanaf de eerste dag werd het resultaat compleet afgeschoten door critici. Ze noemden de film “weerzinwekkend” en “onnodig geseksualiseerd”. Ook de bekende liedjes kwamen volgens de pers niet goed tot hun recht op het witte doek.

Bij de Razzies maakt de verguisde musicalfilm kans in onder meer de categorieën slechtste film, slechtste actrice (Francesca Hayward), slechtste vrouwelijke bijrol (Judi Dench en Rebel Wilson), slechtste mannelijke bijrol (James Corden) en slechtste regisseur. Cats-acteurs Taylor Swift en Idris Elba zijn aan de nominaties ontsnapt.

Oscars

Andere films die kans maken op een Razzie zijn ‘The Fanatic’ en ‘The Haunting of Sharon Tate’. De Razzies worden doorgaans een dag voor de uitreiking van de Oscars uitgedeeld in Hollywood, maar dit jaar kiest de organisatie ervoor om in dit Oscar-weekend alleen de nominaties bekend te maken. Het is nog niet bekend wanneer de Razzies worden uitgereikt.