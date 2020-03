Ook de Planckaerts zitten in afzondering: “Onze B&B is dicht en de werken aan ons château liggen stil” Veerle Van de Wal

24 maart 2020

06u35

Showbizz Het is ongewoon rustig ten huize Planckaert. Ook bij hen in de Ardennen is het leven door de corona-crisis stilgevallen. "Haast al onze activiteiten zijn stopgezet", aldus Christa (62) aan Dag Allemaal. "En het gebrek aan fysiek contact valt ons erg zwaar."

Ook in het Waalse Tellin, waar Eddy en Christa ­Planckaert en hun kinderen wonen, is de corona-quarantaine een harde noot om te kraken. “Onze broodwinning, de kamers die we verhuren... We hebben alles tijdelijk moeten sluiten en het ­personeel naar huis moeten sturen”, zegt een aangeslagen Christa. De focus van het gezin ligt nu op niet ziek ­worden, en daarvoor nemen ze de nodige maatregelen.

“We eten veel groenten en fruit, wassen onze handen regelmatig en we zijn supervoorzichtig”, aldus Christa. “Normaal lopen we elkaars deur plat (Stephanie en Christopher, Francesco en Magali en Junior wonen vlakbij, nvdr), maar nu blijven we elk in onze eigen woning en houden we contact via telefoon en computer. Mijn moeder van 94 breng ik wel nog twee keer per dag eten.”

Onzekere toekomst

Voorlopig zijn de Planckaert-­mannen nog aan het werk in de houtfabriek. Door genoeg afstand van elkaar te houden, kunnen ze voorlopig blijven bomen zagen. Maar de bouwwerken aan hun château in Frankrijk liggen stil. “Verder werken aan de uitbouw van ons hotel daar is nu uit den boze”, zegt Christa. “Maar voorlopig komt de planning van de verbouwingswerken gelukkig niet in het gedrang.” Normaal gezien brengt Één dit najaar het nieuwe programma ‘Château Planckaert’.