Ook de Planckaerts vieren de feestdagen elk in hun eigen bubbel: “Mijn jongste kleinkind dat zegt: ‘Ik mag niet bij u komen, hé pépé’, dat breekt mijn hart”

Geen grote kerstboom vol ballen, slingers en lichtjes bij Eddy en Christa thuis op hun berg in de Ardense bossen, waar ook Junior en sinds kort mémé Clara (94) - de mama van Christa - wonen. Juniors vriendin Shana (28) is nog niet voltijds ingetrokken, maar is er wel vaak. “Sinds mémé Clara hier woont, zitten we een beetje beperkt in ruimte”, zegt Eddy. “Maar ach, een kerstboom... Hierbuiten staan er tienduizend!” (lacht)