Ook de nieuwe MNM-sidekicks Wanne en Kawtar hebben hun vuurproef achter de rug: "Amper 3 uur geslapen voor eerste show" DBJ

29 augustus 2019

00u00 0 Showbizz Inge is niet de enige die dit jaar in het diepe werd gegooid als ochtend-dj. Ook Peter Van de Veire (47) rekruteerde twee jonge talenten voor zijn ochtendshow op MNM. Wanne Synnave en Kawtar Ehlalouch (beiden 22) moeten sinds deze week Julie Van den Steen doen vergeten.

"Het was best beangstigend om in haar voetsporen te treden", vertelt Wanne. "Julie was liefst vijf jaar de vaste sidekick van Peter. Maar ik moet zeggen dat het wel een voordeel is dat ik haar samen met Kawtar vervang, zo komt niet alle druk op één persoon terecht. We merkten wel dat enkele luisteraars zich afvroegen waar Julie was, maar het grote aantal positieve reacties had ik echt niet verwacht. De luisteraars hebben ons direct omarmd."

Wanne deed vorig jaar tien weken stage bij 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow', Kawtar werkte voor haar job als sidekick al een jaar bij MNM. "Het is een rollercoaster geweest tot nu toe", blikt ze terug op de eerste drie dagen. "We vliegen van hier naar daar, maar ik verschiet ervan hoe vlot alles eigenlijk gaat. Het gaat beter dan verwacht. Maar vergis je niet, ik was superzenuwachtig maandagochtend en ik had ook echt amper geslapen , hoogstens drie uur."

"Bij mij begonnen de echte zenuwen op zondagmiddag", vult Wanne aan. "Bloednerveus was ik toen ik mijn eerste woord moest uitspreken op de radio. Maar nadien is eigenlijk alles vanzelf gegaan. We hebben nu nog maar drie ochtendshows achter de rug, maar het lijkt al alsof we er jaren mee bezig zijn."