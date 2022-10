Ook BV’s moeten besparen: “Niet vies van tweedehands”

TV Indrukwek­ken­de voor en na: Inge’s huis is onherken­baar na het ingrijpen van ‘Extreme Makeover Vlaanderen’

Het verbouwteam van ‘Extreme Makeover Vlaanderen’ had een duidelijke missie tijdens hun eerste aflevering: overleden papa Thijs’ werk afmaken en de ziel die hij in de woning stopte in ere houden. Kleine Noah’s slaapkamer werd volledig ondergedompeld in Minecraft-stijl en mama Inge kreeg een volwaardige slaapkamer waarin ze door het dakraam naar de sterren kan kijken. Missie geslaagd? Bekijk hier de onthulling.

1 oktober