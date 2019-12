Ook Belgische influencers gingen op promotrip naar Saudi-Arabië: “Ik had mezelf beter moeten inlichten” LV

23 december 2019

16u10 0 Showbizz Nadat afgelopen weekend heel wat Hollywoodsterren, muzikanten en topmodellen naar MDL Beast trokken, een muziekfestival in Saudi-Arabië, ontstond er heel wat ophef. De trip werd betaald door de Saudische regering om “het imago van het land op te poetsen”, en dat zint heel wat mensen niet. Nu blijkt dat in het verleden ook al Belgische influencers werden ingeschakeld bij promotrips naar het omstreden land.

Sterren zoals Armie Hammer, Sofia Richie en Alessandra Ambrosio krijgen heel wat kritiek te verduren na hun dikbetaalde tripje naar Saudi-Arabië. Maar het zijn niet enkel Hollywoodfiguren die promo voerden, want ook Belgische influencers werden al ingeschakeld door de Saudische regering. Zo was Rose Bertram (25) afgelopen weekend aanwezig op MDL Beast, waarvoor bedragen van zes tot acht cijfers werden uitgedeeld aan de aanwezigen. Met bijna 800.000 volgers is Bertram één van de meest gevolgde Belgische influencers. De Kortrijkse werd op 16-jarige leeftijd model en werkte voor merken zoals H&M en L’Oréal. Ze vormt ook een koppel met de Nederlandse voetbalspeler Gregory van der Wiel.

(Lees verder onder de foto.)

Bertram gaf nog geen reactie, maar een andere Belgische influencer liet wel al van zich horen. Matthias Geerts (25) kwam op Twitter onder vuur te liggen nadat Instagramposts van een jaar geleden werden opgevist, waaruit bleek dat hij op een gesponsorde vakantie in Saudi-Arabië ging. Met iets meer dan 300.000 volgers mag Geerts zich tot de grootste influencers van België rekenen. De Antwerpenaar begon zijn carrière als modeblogger en werd in 2015 zelfs uitgeroepen tot best geklede Belg. Hij werkte al samen met grote merken zoals Zalando, Levi’s, Nespresso én is zaakvoerder van zijn eigen juwelenlijn ‘TAWO’.

“Ik heb enorm veel spijt dat ik destijds deze trip heb aangenomen. Ik had mezelf beter moeten inlichten over de politiek die in Saudi-Arabië plaatsvindt”, reageert Matthias in een open brief. “Ik wist dat er radicale wetgevingen zijn, maar niet dat het zo erg was. Ik heb de trip aangenomen omdat het mij een unieke ervaring leek om naar een land te gaan dat nog door weinig toeristen ontdekt is.” Hij geeft ook toe dat de trip een vertekend beeld schetst. “Het is niet oké dat de toeristische dienst zaken wegmoffelt en enkel de zaken wil promoten die wel in lijn zijn met onze interesses. Ik wil dan ook graag mijn fout erkennen en mijn oprechte excuses aanbieden,” besluit Geerts.

(Lees verder onder de tweet.)

Misdaden tegen de mensheid

De fikse sommen die Saudi-Arabië neerlegt vormen onderdeel van een groots opgezette campagne die enkele recente wantoestanden moet doen vergeten. Daarbij wil de regering onder andere onder de mat vegen dat mensenrechten nog steeds een heikel punt zijn in het land. Zo werd in oktober 2018 de Saudische journalist Jamal Khashoggi nog gedood in het Saudische consulaat in Istanbul. Al snel werd duidelijk dat de opdrachtgevers zich binnen de paleismuren van Riyad bevonden. Enkele maanden eerder, in mei, werd vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul dan weer gearresteerd en gedeporteerd.

Al zijn er ook sterren die beslisten om niet naar het festival af te zakken, ondanks de berg centen die ze ervoor konden krijgen. Zo liet model Emily Ratajkowski (28) weten dat ze de trip had geweigerd. “Ik vind het heel belangrijk om mijn steun uit te drukken voor de rechten van vrouwen, de LGBTQ-gemeenschap, vrijheid van meningsuiting en vrije pers. Dat is in Saudi-Arabië onbestaande. Door hierover te spreken, hoop ik dat er meer aandacht komt voor de wantoestanden die hier gebeuren”, aldus Emily.