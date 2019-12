Ook bekend Vlaanderen reageert op ‘Blackface’-foto van Joyce De Troch: “Meid, je bent afgeschaft” MVO

04 december 2019

19u56 2 Showbizz Joyce De Troch gaat viraal op sociale media vanwege een ophefmakende foto die ze gisteren op Instagram postte. Ze verfde haar gezicht zwart om de Zwarte Piet-traditie te promoten, maar haar volgers zagen het vooral als een daad van racisme. Ze kreeg dan ook veel negatieve reacties, ook van andere bekende Vlamingen.

“Niet alleen haar relevantie, maar ook de waarden, normen, en het IQ van Joyce De Troch ligt ergens in de eighties”, schrijft acteur Stijn Steynaert op Twitter. “Lekker bezig, Joyce!” ‘Familie’-actrice Bab Buelens reageerde vooral geschokt: “Huh?!”, schrijft ze onder de foto.

“Ik hoop dat dit u op een of andere manier gelukkig maakt?”, wil columniste Eva Mouton weten. “Ik begrijp echt niet dat je, als je een beetje ingelezen bent in de materie, of een béétje rond je kijkt, niet beseft hoe fout dit is. Stap uit je bubbel, lees je in, kom eens onder de mensen... Dan besef je dat een paar roetvegen op je gezicht aanbrengen geen symbool is tégen ‘onze’ waarden en normen, maar gewoon... verandering. Mensen die tegen de volledige zwarte piet met kroeshaar en rode lippen zijn, zijn niet tegen de figuur op zich. Die mag blijven bestaan. Het zijn de ‘prozwartepieters’ die hysterisch doen. Wees flexibel, veer mee met de veranderende maatschappij. Je gaat echt niet dood van een paar roetvegen op je gezicht aan te brengen.”

‘Temptation’-Laetitia , die we nog kennen uit het vorige seizoen, hield het veel korter: “Girl, you are cancelled”, ofwel “Meid, je bent afgeschaft.”

Actrice Bab Buelens

Komiek Xander De Rycke

Tanja Dexters: Het zou tof zijn moest de pers zich bezig houden met iemand anders plaats van ik en mijn sketchy verhalen.



Joyce De Troch: pic.twitter.com/HQt2vTwOpn Xander De Rycke(@ xanderycke) link

Joyce De Troch laat weten als het zo zit dat ze haar Unesco-erkenning niet meer moet hebben. Xander De Rycke(@ xanderycke) link

Acteur Stijn Steynaert

Niet alleen haar relevantie, maar ook de waarden, normen, en het IQ van Joyce De Troch ligt ergens in de eighties. Lekker bezig, Joyce! pic.twitter.com/c20y4Hrvox Stijn Steyaert(@ StijnSteyaert) link

Cartoonist Jeroom

Joyce met een gezicht zoals de boekhouding van haar evenementenbureau in 2010. pic.twitter.com/YmtMpUCk2b Jeroom(@ JER00M) link

‘Temptation’-Laetitia

Columniste Eva Mouton

Vlogster Laurentine Van Landeghem

Voetballer Senna Miangue