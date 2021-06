Ook al kijkt Stany Crets uit naar de herneming van z’n musical: “De spons over alle frustraties? Nee, dat kan niet”

Showbizz SHOWBITS. Eva Daeleman is eerlijk over het moeder­schap en Laura uit ‘Blind Getrouwd’ is blij met haar lijf

15:14 The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream.