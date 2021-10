Ook 2Fabiola, Davina Michelle en Suzan & Freek doen mee aan ‘Liefde voor Muziek’

Margriet Hermans, Koen Buyse van Zornik, Camille, Ozark Henry, Davina Michelle, Pat Krimson & Loredana en Suzan & Freek. Dat zijn de muzikanten die zullen deelnemen aan het achtste seizoen van ‘Liefde voor Muziek’. Ze reizen voor de opnames met z'n allen af naar Marseille om elkaar te verrassen met opvallende en bijzondere covers. We stellen ze even aan je voor.

Davina Michelle

Volledig scherm Davina Michelle © ANP

Deze Nederlandse werd ontdekt door de Amerikaanse zangeres P!nk. In ons land scoorde ze alvast een monsterhit met ‘Hoe het Danst’, een samenwerking met Marco Borsato en Armin Van Buuren. Het werd het langst op 1 genoteerde Nederlandstalige nummer van dit decennium in Vlaanderen.“Ik heb onwijs veel zin in de opnames! Niet alleen omdat ik reuze benieuwd ben naar wat iedereen heeft voorbereid, maar vooral om m’n Vlaamse collega’s te ontmoeten en beter te leren kennen”, klinkt het bij Davina.

Pat Krimson en Loredana van 2 Fabiola

Volledig scherm 2 Fabiola © Bad Festival

2 Fabiola bestaat al meer dan 30 jaar en scoorde hits als ‘Lift U Up’, ‘Freak Out’ en ‘She’s After My Piano’. Pat Krimson fungeert als dj-producer, z’n vriendin Loredana is zangeres en werkt momenteel ook aan een solocarrière. “We zijn heel benieuwd naar de invloeden en bewerkingen van de andere artiesten op onze songs. Zelf willen we met onze eigen dance-sound en de vocals van Loredana ieders hart veroveren, dus zet de tafels maar aan de kant and ‘put on your dancing-shoes’! Er zijn een paar zeer straffe vurige madammen bij, dus aan ons de boys om het hoofd koel te houden”, lacht Pat Krimson.

Suzan & Freek

Volledig scherm Suzan en Freek © ANP

Ook Suzan & Freek komen uit Nederland. Hun debuutsingle ‘Als Het Avond Is’ brak ook bij ons potten. Ook opvolgers ‘Goud' en ‘Onderweg naar Later’ worden bij ons grijsgedraaid. “We zijn enorme fan van ‘Liefde Voor Muziek’ en zijn daarom ook heel blij dat we dit jaar mogen deelnemen. Uit ervaring (we mochten al meedoen in de Nederlandse variant ‘Beste Zangers’) weten we hoe bijzonder het is om met een groep artiesten op reis te gaan en in elkaars repertoire te duiken”, klinkt het bij het koppel. “We verwachten dat het een schoolreis wordt, waarvan we hopelijk na een prachtige week huiswaarts keren met nieuwe verhalen, nieuwe versies van liedjes en vooral nieuwe vriendschappen.”

Margriet Hermans

Volledig scherm Margriet Hermans © VTM

Eind jaren ‘80 begon Margriet Hermans haar zang- en showbizzcarrière. Ze scoorde hits als ‘Alle mooie mannen zijn zo lelijk’, ‘Laissez Rouler Le Bon Temps, Jacqueline’ en ‘Een vriend, Wat ik bedoel’. “Wat was dat een heerlijk telefoontje van VTM toen ik te horen kreeg dat ik mee mocht doen aan ‘Liefde voor Muziek’, een icoon van een programma”, zegt ze. “Volgend jaar staat de carrièreteller op 35 jaar dus ik hoop Vlaanderen er nog eens aan te herinneren dat ik zangeres ben. Wat een uitdaging om als oudste van het gezelschap het repertoire van al dat jong volk te leren kennen en te leren interpreteren met zulk een voortreffelijke band. Dit wordt naast de uitdaging puur muzikaal genieten. Tof tof tof!”

Koen Buyse van Zornik

Volledig scherm Koen Buysse van Zornik © Ronny Van Casteren

Exact 20 jaar geleden werd de Belgische rockband Zornik opgericht door frontman Koen Buyse en zijn kompanen. De band debuteert met de single ‘Love Affair’, al kwam de grote doorbraak er met de hit ‘It’s So Unreal’. “Ik ben zelden zo ‘dubbel’ nieuwsgierig en enthousiast geweest. Enerzijds erg nieuwsgierig naar wat de andere artiesten van mijn songs gaan maken en anderzijds heel enthousiast om hun eigen songs te laten knallen in mijn eigen versie. Noem het ’nieuwsiast’ of ‘enthougierig’”, klinkt het bij Buyse. “De gitaren zijn alvast gestemd, versterkers staan op 11 en mijn liefde voor muziek is groter dan ooit tevoren!”

Ozark Henry

Volledig scherm Ozark Henry © RV

Piet Goddaer (aka Ozark Henry) kende zijn doorbraak bij het grote publiek met zijn 3e album ‘Birthmarks’ in 2001. Niet alleen dit album werd met platina bekroond maar ook zijn 4 opeenvolgende studioplaten. ‘Sweet Instigator’, ‘Indian Summer’, ‘These Days’, ‘This One’s for you’, ‘I’m Your Sacrifice’ zijn enkele van zijn grootste hits. Hij werd maar liefst 17 keer genomineerd voor een Music Industry Award en won er 7. “Een paar jaar terug mocht het met mijn agenda niet lukken om mee te doen, nu wel. Nadat ik de laatste 7 jaar vooral met onderzoek bezig ben geweest, kijk ik er reikhalzend naar uit om terug gewoon muziek te maken, samen muziek te spelen en andere artiesten en hun repertoire te ontdekken", vertelt Goddaer.

Camille

Volledig scherm Camille D'Hondt © RV

Camille is veruit de jongste deelneemster van dit seizoen, maar dat wil niet zeggen dat ze haar sporen in de muziekwereld nog niet heeft verdiend. Haar carrière nam een blitzstart nadat ze een hoofdrol vertolkte in de succesvolle Ketnet-serie ‘#LikeMe’. Als zangeres stond ze samen met hitkanon Regi in de Ultratop met ‘Vechter’ en ‘Vergeet de Tijd’. Beide nummers werden elk al meer dan 3 miljoen keer gestreamd. Ook met eigen single ‘Vuurwerk' scoort ze. “Ik ben zo vereerd dat ik met al die grote namen mee op muziekreis mag! Ik ben een trouwe fan van het programma en zat elk jaar voor het tv-scherm. Ik heb er ongelofelijk veel zin in en ga mijn uiterste best doen om alle andere artiesten te verrassen met mijn versies van hun liedjes.”

LEES OOK: