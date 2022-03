Ooit waren ze goed bevriend, nu gaan ze met elkaar op de vuist: zo kwam de vete tussen Will Smith en Chris Rock tot stand

Celebrities“Hou je fucking mond over mijn vrouw!” Will Smith zette eerder deze week de 94ste uitreiking van de Oscars in rep en roer. De 53-jarige acteur sloeg Oscar-presentator Chris Rock in zijn gezicht nadat deze een mop maakte over zijn echtgenote, Jada. Het is niet de eerste keer dat de 57-jarige komiek uithaalt naar het acteurskoppel. De vete tussen het drietal is al jaren aan de gang en dat terwijl ze vroeger goede vrienden waren. In het verleden verkondigde Rock zelfs dat hij nooit zou lachen met Will Smith. Maar wanneer is het fout gelopen? En wat was nu juist de aanleiding?