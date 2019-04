Ooit miljonair, nu leeft Jo Lernout van 2,5 euro per dag DBJ

18 april 2019

00u00 1 Showbizz Ooit kon hij Bill Gates zijn persoonlijke vriend noemen, maar nu leeft Jo Lernout (71) met gemiddeld 2,5 euro per dag op de Filipijnen. Reportagemaker Peter Boeckx zocht de voormalige miljonair op in de stad Angeles, waar hij samen met zijn schoonfamilie woont.

Als CEO van het Ieperse spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie was Jo Lernout (71) ooit 500 miljoen dollar waard. Nu leeft de West-Vlaming met zijn schoonfamilie op de Filipijnen met een persoonlijk budget van 2,5 euro per dag. "Ik heb een pensioen van 1.170 euro per maand", zegt hij aan Peter Boeckx in de tweede aflevering van 'Don't Worry, Be Happy'. "Daar blijft zo'n 800 euro van over. Tel daarbij het pensioen van mijn vrouw Annie en de weddes van haar zoon en dochter en we komen aan een totaal van ongeveer 1.250 euro. Dat delen we door 15. Dan blijft er zo'n 2,5 euro per persoon per dag over."

De cijfers zijn hard, maar ze brengen Jo Lernout allerminst van zijn stuk. "Zelf heb ik niets meer nodig", vertelt Lernout aan zijn kleine bureau in het Filipijnse huisje. "Het maakt me niet ongelukkig. Ik vind het vooral jammer dat zoveel mensen al dat geld zijn verloren." De spraaktechnologie waarmee hij in de jaren 90 wereldfaam verwierf, wordt nu gebruikt door Apple en Google. Microsoft-topman Bill Gates kocht destijds zelfs aandelen in het bedrijf. "Het steekt wel een beetje dat ik die contacten niet meer heb en ik had misschien graag luxueuzer geleefd, maar ik word er niet depressief door", stelt hij. Want Lernout heeft een nieuwe hobby gevonden: "Studeren is mijn rijkdom." (DBJ)

