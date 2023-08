Ooit beste vriendinnen, nu lanceren Miley Cyrus en Selena Gomez nieuwe muziek op dezelfde dag

Celebrities KIJK. Kevin Spacey en Elton John samen op restaurant in Nice na vrijspraak: “In Frankrijk zou hij opnieuw kunnen beginnen”

Acteur Kevin Spacey is met muzikant en goede vriend Elton John gespot in Nice terwijl ze genieten van een etentje met live muziek. Spacey is met vrienden op vakantie nadat hij werd vrijgesproken na beschuldigingen van seksueel misbruik. Het was voornamelijk de getuigenis van Elton John en zijn man die in juli tot Spaceys vrijspraak leidde.