Ooit beste vrienden, nu enkel moddergooien naar elkaar: waar liep het fout tussen Gordon en Gerard Joling?

14 mei 2020

16u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Met ruim 80 waren ze, de bekende Nederlanders die Gerard Joling met een videoboodschap een gelukkige 60ste verjaardag wensten. Toch klonk er ook een valse noot. Zanger Gordon (51) kon het niet laten venijnig uit te halen naar z’n gewezen beste vriend. De liefde tussen de twee is inmiddels serieus bekoeld, maar hoe is het zover kunnen komen?



Ooit topten Gerard Joling en Gordon Heuckeroth als ‘Geer en Goor’ de kijkcijferlijsten, en verkochten ze met De Toppers stadions uit. Maar vandaag kunnen ze niet meer samen door één deur. Eerdere akkefietjes leken bijgelegd, maar tijdens de voorbije kerstperiode barstte de bom. Gordon had net in Zuid-Afrika vijf maanden in een luxueuze afkickkliniek gevochten tegen z’n drugsverslaving. Dat Gerard dat ontwenningstraject schertsend een ‘publiciteitsstunt’ noemde, zette kwaad bloed bij Gordon.

In het Nederlandse Nieuwe Revu haalt Gordon hard uit naar zijn ex-collega. “Dat hij mijn rehab in twijfel trok, typeert hem als mens”, aldus Gordon. “Als je jarenlang met iemand televisie maakt en je kent hem van heel dichtbij, dan zeg je zulke dingen niet. Hij heeft mij gekwetst. Ik had er nog niet eerder op gereageerd omdat hij dit soort dingen zegt om aandacht te krijgen. Als er íemand een drankprobleem heeft, dan is híj het wel. Ik heb medelijden met hem in deze coronatijd. Je kan Gerard niks ergers aandoen dan hem thuis op te sluiten en hem geen aandacht te schenken. Dat is zijn grootste straf.”

“Gerard en ik hebben een haat- liefdeverhouding, maar op dit moment hebben we geen enkele verhouding en dat wil ik graag zo houden”, gaat Gordon verder. Ook op werkvlak botert het niet meer tussen de twee. “We zouden bij SBS tekenen, om zo door te gaan met ons programma. Achter ieders rug om is Gerard met de aanbieding van SBS op zak gaan onderhandelen bij RTL. Dan ben je een rat.”

‘Hartverscheurend’

De uithaal van Gordon in weekblad Revue staat in schril contrast met de hartverwarmende videoboodschappen die Gerard kreeg toegestuurd van bekend Nederland. Gesterkt door die fijne reacties heeft Geer de uitlatingen van zijn voormalige kompaan op dezelfde scherpe toon gecounterd. “Als je 25 jaar snuift, dan krijg je weleens een hersenbeschadiging”, liet Joling optekenen in RTL Boulevard. “Daar moet je altijd voor uitkijken. Ach, het maakt me niks uit. Hij zegt wat hij wil.”

Ze mogen momenteel dan met gewette messen tegenover elkaar staan, toch hebben de gewezen beste vrienden ook nu meer gemeen dan ze misschien wel denken. Zo hebben ze beiden behoorlijk te lijden onder de coronacrisis, die ook bij onze noorderburen voor een financieel bloedbad dreigt te zorgen. Zo had Gerard zijn zestigste verjaardag en vijfendertig jaar carrière willen vieren met concerten op 5 en 6 juni. Die gaan nu uiteraard niet door en ook alle andere optredens tot 1 september zijn afgelast. “Dit heeft me al 350.000 euro gekost”, zegt Gerard. Maar ook bij Gordon hakt de crisis er stevig in. Zijn drie horecazaken zijn al wekenlang gesloten. “Het is hartverscheurend”, zegt hij. “Zes jaar lang heb ik zo hard gewerkt om dit op te bouwen, hoe komen we dit in godsnaam te boven?”

