Ooit 80 miljoen geërfd: dochter Elvis Presley heeft nog maar 11.000 euro cash. "Vermogen 'verdampt' door roekeloos wanbeheer" EDA

25 februari 2018

09u30

Bron: AD 0 Showbizz Lisa Marie zit aan de grond. De 50-jarige dochter van Elvis Presley heeft haar voormalige financieel manager aangeklaagd omdat ze ondanks een miljoenenerfenis grote schulden heeft en nog maar ruim 11.000 euro cash op zak heeft. Volgens Presley is haar vermogen verdampt door 'roekeloos wanbeheer' van geldadviseur Barry Siegel.

Volgens Lisa Marie, zo schrijven Amerikaanse media, heeft Siegel 'zeer slechte investeringen gedaan' met het fortuin dat de in 1977 overleden King of Rock and Roll naliet. De manager zelf is zich van geen kwaad bewust. Hij stelt in een eerste reactie dat hij niet verantwoordelijk is voor de financiële malaise van Elvis' dochter. "Ze geeft mij de schuld voor haar eigen domme acties'', aldus Siegel die stelt dat de spilzieke Lisa Marie haar fortuin zelf verprutst heeft.

Toen Elvis stierf was zijn vermogen al geslonken tot omgerekend een paar miljoen euro. Naderhand bleek het merk van The King zó sterk dat er dankzij inkomsten uit muziek tientallen miljoenen werden verdiend. Dat, samen met de toeristische attractie Graceland (de woning van Elvis), zorgde voor circa 80 miljoen dat in een speciaal fonds werd beheerd. Lisa Marie erfde een deel van dat vermogen pas in 1993: op haar 25ste verjaardag.

Failliet

In 2005 besloot financieel manager Siegel, met toestemming van Lisa Marie, 85 procent van haar vermogen te investeren in diverse bedrijven. Dat leverde Presley's dochter bijna 32 miljoen cash op, terwijl ze met nog eens 16 miljoen euro al eerder opgebouwde schulden kon aflossen. Maar nu, 13 jaar later, zou Lisa Marie weer ernstige financiële problemen hebben. Zij stelt dat dat niet komt door haar uitgavepatroon, maar door belabberde investeringen van Siegel. Zo stak hij vele miljoenen in Core Entertainment: het bedrijf achter de talentenjacht America Idol. Die firma ging in 2016 failliet.

Lisa Marie hoopt met een rechtszaak haar gelijk te halen. Wanneer de zaak wordt behandeld, is nog onduidelijk. Hoe dan ook wil Lisa Marie - die momenteel 13 miljoen in min zou staan - ook nog de proceskosten op Siegel verhalen. Tot overmaat van ramp zit Lisa Marie ook nog midden in de nasleep van een echtscheiding van gitarist Michael Lockwood (56) met wie ze twee kinderen heeft. Eerder had ze relaties met Nicolas Cage en Michael Jackson.