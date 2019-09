Onzekerheid voor Natalia in ‘Beat VTM’: instructeur is ziek geworden MVO

"Ik heb mijn spiraaltje laten verwijderen in Barbados", vertelde Natalia (38) openhartig in 'Gert Late Night'. "Ze zeiden daar dat het zeker nog een halfjaar zou duren, maar na drie maanden was het prijs." De zangeres is intussen al 15 weken zwanger en bereidt zich voor op haar opdracht in 'Beat VTM'. Al moet ze wel nog wachten op haar instructeur, die nog steeds buiten strijd is.

Wanneer en hoe Natalia erachter kwam dat ze zwanger was? "'s Ochtends op het toilet, om half zes", aldus de zangeres. "Met zo'n test. Ik ben nogal onregelmatig en ik schrok ervan dat ik toch al meer dan 40 dagen niks had gezien. Mijn vriend zei toen: 'Misschien moet ik toch eens zo'n zwangerschapstest gaan halen?' We waren er dus nog niet zo mee bezig, maar kijk. Ik prijs mezelf heel gelukkig en ik ben ook heel dankbaar dat het op mijn 38ste nog gebeurd is, want op die leeftijd denk je daar toch wel even over na.” Natalia weet intussen al of het een jongen of een meisje wordt, maar dat geeft ze nog niet prijs.

Duizelig in de VS

Vanwege haar zwangerschap kreeg Natalia een aangepaste opdracht in 'Beat VTM'. "Biljarten is veilig", klinkt het bij de productie. Alleen is haar instructeur nog altijd erg ziek. Tijdens een reis naar de VS kreeg hij een zware aanval van duizeligheid, waarna hij een tijdje in het ziekenhuis moest verblijven. Wat er precies aan de hand is, blijft onduidelijk. Het is dus afwachten of hij Natalia snel zal kunnen bijstaan tijdens haar trainingen.