Exclusief voor abonnees Onze vrouw sprak met Nicole Kidman: "Meryl Streep zei meteen ja toen ik ze vroeg voor ‘Big Little Lies’” Kristien Gijbels

06 juni 2019

00u00 0 Showbizz Het had eigenlijk bij één seizoen moeten blijven, maar dit weekend gaat de tweede reeks van 'Big Little Lies' dan toch van start. Daarin kruipt Nicole Kidman (51) opnieuw in de huid van hoofdpersonage Celeste, en ze krijgt daarbij het gezelschap van nieuwkomer en goede vriendin Meryl Streep (69). "Ze had het script niet eens gelezen toen ze tekende. Ze wilde ons gewoon heel graag steunen."

Zondag gaat het tweede seizoen van de HBO-serie 'Big Little Lies' in première. Een vervolg dat er eigenlijk nooit had moeten komen, want toen het eerste deel van de reeks begin 2017 van start ging, beloofden de producers een beperkte miniserie met een voortreffelijk verhaal en een sterrencast. En ze hielden woord. Iets te goed zelfs, want de reeks met kleppers als Nicole Kidman, Reese Witherspoon (beiden ook producers van de serie), Shailene Woodley, Zoe Kravitz, Laura Dern en Alexander Skarsgård kende na een ietwat trage start een sneeuwbaleffect en vergaarde wereldwijd talloze fans. Liefst 1,9 miljoen kijkers volgden de seizoensfinale - die een nogal open einde kende.

Eerst stonden de makers een beetje weigerachtig tegenover een vervolg, maar de roep van de fans - en vermoedelijk ook van een erg tevreden HBO - kon niet genegeerd worden, vertelt Kidman. "We hadden het allemaal razend druk, maar het publiek liet duidelijk merken dat de reeks hen veel dieper had geraakt dan we dachten. Reese en ik zijn dan weer rond de tafel gaan zitten."

Schoonmoeder

