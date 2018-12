Onze vrouw sprak met Jennifer Lopez die een vierde huwelijk niet uitsluit: "Tóch geloof ik nog in een standvastig huwelijk" Kristien Gijbels

26 december 2018

00u00 0 Showbizz Jennifer Lopez op haar retour? De 49-jarige zangeres is aan een recordbrekende concertreeks in Las Vegas bezig en vond tussendoor ook nog eens de tijd om nieuwe nummers te maken, een flat in New York te kopen én om de hoofdrol in de romantische komedie 'Second Act' te spelen. En dan is er nog de liefde: "Ik sluit een vierde huwelijk zeker niet uit."

Het is menens tussen Jennifer Lopez en haar vriend Alex Rodriguez: de 43-jarige ex-honkballer zette vorige maand zijn villa in de Hollywood Hills te koop voor 5,7 miljoen euro, zodat hij zo snel mogelijk naar New York kan verkassen om bij de liefde van zijn leven in te trekken. Nog voor het einde van het jaar verhuist het koppel naar hun nieuwe stekje op de 36ste verdieping van een poepchic woongebouw aan Park Avenue in Manhattan. Prijskaartje: 13,5 miljoen euro. Voor dat bedrag krijgen de twee wel een gigantisch appartement met drie slaapkamers, vier badkamers en een adembenemend uitzicht op Central Park.

