Onze vrouw sprak met James McAvoy over ‘His Dark Materials’: “Ik vond mezelf niet geschikt voor de rol” Kristien Gijbels

24 juli 2019

Game Of Thrones', 'Big Little Lies' en 'Chernobyl' zijn nog maar net gedaan, of HBO geeft ons opnieuw iets leuks om naar uit te kijken. De zender loste op Comic Con de trailer van de langverwachte nieuwe fantasy-reeks 'His Dark Materials'. Eén van de hoofdrollen is voor James McAvoy weggelegd, die amper een paar dagen voor de start van de opnames de rol van Lord Asriel kreeg aangeboden. "Ik vond mezelf allesbehalve geschikt voor de rol, maar ik heb de studio een groot plezier gedaan door hen op het laatste nippertje uit de brand te helpen"

‘His Dark Materials’ was al ver in pre-productie toen James McAvoy plots een telefoontje kreeg van Kathleen Crawford, een goeie vriendin van hem én de casting director van de fantasy-reeks. “HBO en BBC hadden al lang iemand gecast voor de rol van Lord Asriel, maar toen die acteur zich op het allerlaatste moment uit het project trok, zat de studio met de handen in het haar”, steekt McAvoy van wal tijdens ons interview op Comic Con in San Diego. “Kathleen wist dat ik superfan was van het werk van Philip Pullman, en dat ik de audioboeken al twee keer beluisterd had en de trilogie al minstens drie keer gelezen had. Er was zo weinig tijd, dat ze me op amper twee dagen van de opnames hebben aangenomen.” McAvoy zegt dat hij zelf niet echt overtuigd was dat hij de geknipte acteur was voor de rol van Lord Asriel, maar dat hij wist dat hij er de studio een groot plezier mee zou doen: “Ik vond mezelf niet echt de juiste casting-keuze, maar ik dacht: ‘Ach, fuck it, laten we het dan toch maar eens proberen.” (lacht)

Naast McAvoy zijn ook Dafne Keen (Lyra), Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby) en Ruth Wilson (Mrs. Coulter) in de nieuw co-productie van HBO en BBC te zien. Het verhaal is gebaseerd op de bestsellers van Philip Pullman: ‘The Golden Compass’, ‘The Subtle Knife’ en ‘The Amber Spyglass’. Die boeken staan bekend als de ‘His Dark Materials’-trilogie. De boeken verhalen over een parallel universum waarin de ziel van een persoon buiten het lichaam bestaat, in de vorm van een dier. Zo’n levensvorm heet dan een ‘daemon’. In de hoofdrol zien we een jong meisje, Lyra, die in een avontuur terechtkomt wanneer ze ontdekt dat bepaalde kinderen spoorloos verdwijnen. De reeks gaat deze herfst nog bij ons op antenne.