Onze tv-kenner schrijft hommage aan kampioen Johny Voners: “Helden sterven nooit echt” Jules Hanot

21 maart 2020

00u00 1 Showbizz Tv-recensent Jules Hanot schrijft een hommage aan Johny Voners. De ‘F.C. De Kampioenen’-acteur overleed dinsdag aan de gevolgen van kanker. Voners werd 74.

Hoewel ik de voorbije weken af en toe geruchten opving dat het steeds minder goed met je ging, bleef ik geloven dat je die smerige sluipmoordenaar in je lijf uiteindelijk klein zou krijgen. Helaas geschiedde dinsdagnamiddag het omgekeerde en kleurde het nieuws van je overlijden een reeds donkere coronadag gitzwart. En ik ben er nog niet goed van. We kenden elkaar immers al zo lang, Johny. Niet persoonlijk, maar als verre vrienden die elkaar nooit echt uit het oog verloren. Jij op het scherm, ik ervoor.

Ruim een halve eeuw geleden verscheen je voor het eerst als Dirk Talboom. De jongensachtige steun en toeverlaat van de legendarische Axel Nort, die in zijn 2pk'tje allerlei gespuis en geboefte te grazen nam. Maar veel liever dan de schrandere speurder wou ik dat voortvarende criminologiestudentje zijn. Mijn denkbeeldige grote broer die in 'cool' zwart-wit van het ene avontuur naar het andere holde. Het was je eerste tv-rol, Johny. Aan de zijde bovendien van de grote Nand Buyl, die je op het conservatorium kneedde tot de volbloed acteur die je altijd wou zijn en die je voor mij altijd zal blijven.

Onweerstaanbaar grappig

Een veelzijdige superprofessional die zowel op de planken, op het scherm als op het witte doek naadloos in de huid van eender welk personage kon kruipen om na afloop gewoon weer tot minzame Johny te vervellen. Een Tiense slagerszoon. Op de wereld gezet om zijn volk te amuseren en/of te ontroeren. Een roeping die je zo plichtbewust invulde dat je uitgroeide tot een niet meer weg te denken brok cultureel erfgoed. Geen aansteller of een 'divo' met streken, maar een betrouwbare vakman die er altijd was als je hem nodig had. Eigenaar van een indrukwekkend palmares dat bijna zes decennia overspant en waarin je naast de voorspelbare lach ook af en toe plaatsmaakte voor een aanstekelijke traan. Onweerstaanbaar grappig als de luie fils à papa Thierry Devucht in de 'De collega's' of de verwijfde dansleraar Carlos in de film 'Max'.

Je was als dertiger de progressieve schilder Karel Peers in 'Het pleintje' en als zeventiger zowel de demente Henry in '#hetisingewikkeld' als Berten De Nil in het onderschatte 'Amigo's'. Wat mij betreft één van je sterkste prestaties ooit. Een tragische rol waarin je magistraal gestalte gaf aan een dubbele moordenaar die na het uitzitten van zijn straf met vier lotgenoten een restaurant begon. Absolute topklasse. Omdat ik geen seconde aan Xavier Waterslaeghers moest denken, maar enkel de oeverloze tristesse zag van een getormenteerde ex-bajesklant die met de moed der wanhoop nog wat van zijn leven probeerde te maken. Dat kunnen alleen de hele groten, Johny.

Uitlaatklep

Al blijf je natuurlijk voor eeuwig en drie dagen in het collectieve geheugen gebeiteld als die chronisch 'dagschotels' consumerende vadsige beroepsmilitair. De keeper die geen bal kon pakken bij een krasselende maar razend populaire caféploeg. Je bleef dertig jaar trouw aan 'sjoeke' Carmen, aan je stamcafé, aan je vrienden en aan een alter ego dat mijlenver af stond van wie je echt was. Een melancholische doorzetter die een uitlaatklep zocht en vond in zijn liefde voor het Franse chanson en voor Charles Aznavour in het bijzonder. Als zanger in bijberoep tourde je met 'Aznavoners' succesvol door Vlaanderen, er stond met 'Et alors... En dan... Voners!' een nieuwe theatertour op stapel, je werkte de vierde 'F.C. De Kampioenen'-film af en zou de hoofdrol spelen in de musical 'La Cage aux Folles'. Alles leek om ter best in de beste der werelden.

Tot het noodlot verwoestend uithaalde en de kanker vakkundig al je toekomstplannen aan diggelen sloeg. Godverdomme Johny, ik had het je zo gegund en ik zal je hard missen. Maar na het bekijken van je laatste rol in de aangrijpende kortfilm 'De laatste dagen', die als eerbetoon opnieuw werd uitgebracht, besef ik dat ik je niet helemaal kwijt ben. Helden sterven immers nooit écht, maar leven verder in de herinneringen van eenieder die, zoals ik, met bewondering naar hen heeft opgekeken. Dag Johny. Het ga je goed en wie weet komen we elkaar ooit nog eens tegen in 'a galaxy far, far away'. Dan drinken we samen met Charles Aznavour een paar dagschotels. Ik trakteer...

Uw vriend Jules