Onze showbizzjournalist over de toekomst van K3: “Dit is een verhaal dat nog heel lang gaat duren”

Dat Klaasje - of een van de andere twee meiden - K3 nu al zou verlaten, zag niemand aankomen volgens onze showbizzjournalist. Al was het volgens Mark Coenegracht wel geen verrassing dat het net de Nederlandse Klaasje is die plannen heeft voor een solocarrière. “Het is niet de eerste keer dat er iemand soloplannen heeft. In het verleden deed Josje het haar al voor.” Of de solocarrière van de 25-jarige Klaasje effectief een succes zal worden, moet de toekomst nog uitwijzen. “Het is niet omdat je succes hebt met een groep dat dit ook als individu het geval zal zijn”, klinkt het in bovenstaande video.

Slimme zet

Dat ze bij Studio 100 niet per se op zoek gaan naar een vrouwelijke opvolger is volgens Mark een hele slimme zet. “Anders was het opnieuw meisje vervangt meisje, maar op deze manier krijg je een heel nieuw element.” Bij K3 zijn ze dan ook nog lang niet aan hun laatste hoofdstuk begonnen. “Dit is een verhaal dat nog heel lang gaat duren.”

Sowieso is het nog een hele tijd wachten op de opvolgster of opvolger van Klaasje. Zelf draait de blondine nog een jaartje mee met de groep en ook de zoektocht zelf zal nog heel wat tijd in beslag nemen. Volgens onze showbizzjournalist zullen we pas midden 2022 de nieuwe formatie van K3 in volle glorie kunnen bewonderen.

