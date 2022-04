Onze reporter over de beschuldigingen van Marlène de Wouters: “Machtsmisbruik is overal. Toch is het een term waar we zuinig mee moeten zijn”

Machtsmisbruik. Ooit was die term gereserveerd voor enkele zeer specifieke situaties. De relatie tussen dokter en patiënt bijvoorbeeld, of tussen leerkracht en leerling. Deontologisch was de regel: een intieme relatie mag niet. Dat is ook logisch, een patiënt of leerling staan duidelijk in een zwakkere positie. Maar intussen is het woord ook doorgesijpeld naar andere werkvloeren en ander gedrag. De coaches in ‘The Voice’? Machtsmisbruik. Een veeleisende professor die zonder enige tact zijn studenten begeleidt? Machtsmisbruik.