Onze reporter Nadine Van der Linden over de vroegtijdige breuk in Blind Getrouwd: “Vijftigers zijn te oud om nog blind te zijn”

Mocht ge nog méér willen, dan snap ik dat." Zo zette Sven zondagavond een glaasje wijn bij experte Sarah. De aanstaande ex-man was niet van plan de pil door te slikken met water, hier was stevige troost vandoen. Gedecideerd nam Veerle dan het woord: dat ze zich slecht voelde en zulke offers niet brengen wou. Experte Sarah drong niet aan, wat verstandig was. Was Veerle nog maar 26 jaar geweest, dan had ze misschien blind geloofd dat therapeuten het beter weten dan zij. Misschien had ze dan tot elke prijs doorgebeten, misschien had ze wakker gelegen van wat Vlaanderen zou zeggen. Maar Veerle is 56. Dan vaar je op je eigen kompas, zeker nu 'alleen zijn' geen stigma meer is. De liefde zal goed zijn, of ze zal niet zijn.