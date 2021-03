Onze reporter in Hollywood getroffen door boycot bij Golden Globes: “Ik mag zes weken geen sterren meer interviewen"

Noem een Hollywood-ster en de kans is groot dat onze reporter Kristien Gijbels er al een intiem gesprek mee heeft gehad. Al tien jaar lang strikt ze voor deze krant alle grote acteurs en actrices voor persoonlijke babbels, van Leonardo DiCaprio tot Brad Pitt en Sandra Bullock. Als lid van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), eveneens de organisatie achter de film- en tv-prijzen Golden Globes, schuimt ze de sets en persconferenties in een sneltempo af. Een job waar gisteren abrupt een einde aan kwam. Of toch tijdelijk. Alle leden van de HFPA kregen namelijk een mailtje waarin te lezen stond dat er zes weken lang geen interviews meer mogelijk zijn met alle grote sterren. Dat betekent dat u in deze krant de komende tijd geen gesprekken met celebs meer zal lezen, maar dat ook in heel wat magazines en dagbladen wereldwijd geen babbels met topacteurs zullen opduiken.