Onze reporter ging naar exclusieve opening van Carré en kwam jarige Andy Peelman tegen

TV Anouk Matton reageert na bikkelhar­de kritiek op eigen reality­reeks: “Ik geef eerlijk toe dat het pikt”

30 september Zes weken lang krijgt de VTM 2-kijker een blik in het leven van dj, onderneemster en ‘nieuwe mama’ Anouk Matton (29). In de eerste aflevering zagen we hoe de wederhelft van Dimitri Vegas (39) haar zinnen zette op een babyshower en hoe ze haar huis ‘reinigde’ met salie. De reacties waren meteen na afloop vernietigend, en dat is Anouk ook zelf niet ontgaan.