Onze redacteur speurt naar mogelijke hints, tips en acties van ‘De Mol’: “Is dit dom of opzichtig molgedrag?”

tvMatteo ‘de Steve’ Simoni, 35 jaar en één van Vlaanderens meest geliefde acteurs, is, of beter was, de tiende deelnemer aan het elfde seizoen van ‘De Mol’. Matteo was dé verrassing bij de start van het Play4-programma. Maar nog voor hij goed en wel was ingespeeld, moest hij het spel al verlaten. Jammer, maar dat zijn nu eenmaal de regels van ‘De Mol’.

De start van een nieuw seizoen van ‘De Mol’ staat altijd garant voor verrassing, verbazing en vernieuwing. Dat was bij aanvang van dit elfde seizoen niet anders. De grote vraag die de Mol-fans al een week bezig hield, werd al na minder dan drie minuten na de start van ‘De Mol’ opgelost toen acteur Matteo Simoni in beeld kwam. Zijn onverwachte komst was meteen de rode draad door de eerste aflevering. Zit hij met de Molmakers in een combine? Wat doet hij? Hoe speelt hij? Hoe en waar slaat hij toe? Vergeefse vragen, zo bleek een uur na de start. Simoni kreeg de gevreesde rode duim.

Volledig scherm De Mol © Play4

“Natuurlijk vonden en vinden we het jammer dat Matteo er meteen weer uit lag”, maakt presentator Gilles De Coster duidelijk. “De Mol is het speelterrein van onbekenden, al speelden we al heel lang met het idee om er eens één bekende in te steken. Die dan wel het volledige selectietraject zou moeten afleggen en perfect zou moeten passen in de groep zoals wij die graag zien. Onze selectie klopte perfect. Matteo werd onmiddellijk omarmd als toffe gast, niet als bekende Vlaming.”

Volledig scherm De Mol © Play4

“Ik wil ook meteen duidelijk stellen dat we geen ‘De Mol’-reeks gaan maken met BV’s, maar dit was wel een zeer interessant experiment. Alleen jammer dat we Vlaanderen niet een paar weken met de onzekerheid hebben kunnen opzadelen of wij als makers nu al dan niet met Matteo in de slag hadden gelegen. Maar het spel wordt nu eenmaal eerlijk gespeeld. Met alle gevolgen van dien. Kijk, BV’s hebben niks te zoeken in ‘De Mol’. Dat is hier en nu nog maar eens bewezen”, lacht Gilles.

Matteo Simoni (35), acteur uit Hasselt: “Speelde met groot groepsgevoel”

Volledig scherm Matteo Simoni valt als eerste af. © Play4

Kreeg meteen een opdracht mee en kon voor de groep geld verdienen indien hij zich een dag lang zou profiteren als een lookalike van de enige, echte Matteo. Hij bedacht zijn alter ego ‘de Steve’, een technisch adviseur van Pukkelpop, met opvallende Limburgse tongval, een grote bril en vooruitstekende lip. Met dank aan enkele proppen watten. Hield dat, vooral door hardnekkig hameren van docent Conny dat het ‘de échte Simoni’ was, niet lang vol. Ook omdat Matteo zich als ‘gewone’ kandidaat’ moest focussen op het spel en de anderen. Molde dus onbewust 2.000 euro.

Kwam in de eerste en complexe opdracht niet echt in beeld. Deed dat wel bij proef 2 met het line dansen, maar maakte daar fouten en verloor geld voor de groep. In de laatste proef kijkt hij wel naar het uurwerk (waar een sleutel in verborgen is), maar hij legt de link niet. Hij pleit als groepsdier wél om Lieselot te helpen. Krijgt als eerste de fatale rode duim.

Conny Van den Brande (58), lector wiskunde uit Bonheiden: “Cijfermadam”

Volledig scherm Conny © SBS

Profileert zich meteen tot ‘cijfermadam’ die aangeeft dat je 12,5 procent kans hebt om naar huis te gaan, als je nog met 8 kandidaten overblijft. Daar moet je écht geen docent voor zijn, Conny. Laat zich in het eerste spel samen met Samyra nogal vlot en gemakkelijk aan de kant zetten door het duo Lancelot-Ruben. Lancelot denkt niet aan de groep met ‘focus, geen gezever’ en verprutst daar een paar duizend euro. Bij de tweede proef gaat Conny voluit voor het line dansen, maar ze bakt er samen met Thomas niet veel van. Valt tijdens de groepsdiscussie of Lieselot (die voor een vrijstelling ging) al dan niet moet geholpen worden, nauwelijks of niet op. Haar grootste filosofische vraag bij de exit van Matteo Simoni: wie gaat me nu ‘ons mama’ noemen. Lijkt vooral erg gelukkig dat ze mag meespelen bij ‘De Mol’. Dat heet dan gelukkig zijn…

Comfort (32), gynaecoloog uit Jette: “Geen leidster”

Volledig scherm Comfort © SBS

Tijdens de eerste aflevering hebben we weinig extra informatie van Comfort meegekregen. Zit bij de eerste proef samen met Leila, Thomas en ‘de Steve’ en leggen die proef nagenoeg perfect af. Geen opvallend molgedrag hier. Worden als groep afgeblokt door eenzaat Lancelot. Werpt zich ook bij de tweede proef niet dadelijk op als leidster. Kiest als ex-turnster voor de moeilijkste uitdaging, maar laat zich nogal snel tot het moeilijkste onderdeel van die proef veroordelen. Ze is kleiner dan Samya, Toos en Ruben, maar moet als laatste kandidaat het spaarvarken losmaken. Wat schijnbaar niet lukt. Ze valt in de diepte en verliest zo 3.000 euro die moeizaam door de mede-kandidaten in het potje zijn gestopt. Valt in de laatste proef niet op.

Lancelot De Deurwaarder (27), vastgoedmakelaar uit Antwerpen: “Dom of opzichtig?”

Volledig scherm De Mol - SPEL (BEL 2023) - seizoen 11 - caption: Lancelot © SBS

Maakt zich al snel niet te geliefd, door voortvarend, direct en eigenzinnig te werk te gaan. Zet bij de eerste proef twee medespelers buitenspel, rekent eigenzinnig wat extra minuten bij en beslist eigenhandig om de klok te stoppen. Veel te vroeg, waardoor er geen geld wordt gewonnen. Dom gespeeld of te opzichtig Molgedrag? Bij proef 2 kiest hij voor het veilige line dansen, maar maakt daar fouten. Niet opvallend, want ook de andere kandidaten lukken hier niet in de opdracht. Valt niet op in proef 3.

Leila (34), antropoloog uit Dambrugge: “Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken”

Volledig scherm Leïla © SBS

Komt nauwelijks of niet uit de verf in deze eerste aflevering. Valt wel op door een licht Frans accent, maar blijft verder in de schaduw. In de eerste proef surft ze mee op het groepselan. Tijdens het ontbijt valt ze wél op door blijkbaar op een erg vreemde manier ontbijtspek te bakken. Bij proef 2 kiest ze voor de minst gevaarlijke optie en danst ze foutloos bij het traagste liedje. Maakt bij proef 3 waar over het lot van Lieselot kan beslist worden, wel duidelijk dat zij geen reddingslijn voor de slagersvrouw wil uitwerpen. Dus, duidelijk geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.

Lieselot Devos (32), slagersvrouw uit Rollegem-Kapelle: “Ze won 930 euro, maar dat had 3.000 kunnen zijn”

Volledig scherm Lieselot © SBS

Heeft tijdens de selectieproef aangegeven dat ze graag meteen een vrijstelling wil. Het duel dat ze moet spelen voor die vrijstelling verliest ze tegen Toos, waardoor ze uit het spel wordt gezet tot net voor de eerste eliminatie. Ze weet aan het einde van het spel de groep behoorlijk goed te manipuleren, liegt over de tijd die de rest nog heeft om haar te bevrijden en is niet al te gul met het geld dat ze kan verdienen door een blok op te heffen.Ze ‘verdient’ 930 euro, waar dat 3.000 euro had kunnen zijn. Moet als enige de eliminatieproef afzonderlijk spelen. Wat later blijkt dat ze het beter heeft gedaan dan, bijvoorbeeld, Matteo Simoni.

Omdat de Vlaamse acteur meteen een rode duim krijgt, krijgt Lieselot plots de schijnwerpers op zich. Is ze gevraagd om de mol te zijn? Heeft ze bewust fout geschoten in haar duel tegen Toos? Kon ze moeiteloos de 30 vragen invullen, want veel voorkennis? Een en ander zal vanaf volgende week duidelijk moeten worden.

Ruben Van Gompel (22), patissier uit Nijlen: “Trouwe volger of sluwe ondergraver?”

Volledig scherm Ruben © SBS

Er valt voorlopig niet erg veel over Ruben te melden. Speelde netjes mee met Lancelot in het eerste spel. Reageert niet als die zomaar wat tijd bij telt. Zegt ook niks als Lancelot zomaar twee medespelers achterlaat . Laat zich daar aan het einde van die proef ook nog eens overtroeven door de Antwerpenaar. Kiest bij proef 2 uiteraard voor de uitdaging op grote hoogte, maar neemt daar niet de leiding. Hij werkt zijn onderdeel netjes af, maar ziet dan hoe Comfort alle inspanningen om zeep helpt. Hij vloekt graag. Dat weten we. Of hij een doorslaggevende rol gaat spelen in ‘De Mol’ weten we nog niet.

Samya Ouahyani (26), advocaat uit Zaventem: “Ieder voor zich en daarmee basta”

Volledig scherm Samya © SBS

Recht voor de raap. Als het van Samyra alleen had afgehangen, zat Lieselot vandaag nog steeds in de caravan. “Gekozen is gekozen. Ze wilde een vrijstelling. Ze heeft verloren. Dus is het over.” Niet dus, Samya. “De Mol’ is ingewikkelder dan dat. Geeft zich wél bloot door meteen voluit en duidelijk voor eigen gewin te gaan, tegen de groepsdynamiek in.

Het is duidelijk dat de advocaat weet wat ze wil. Toch laat ze zich in het eerste spel gemakkelijk buitenspel zetten door Lancelot. Is wel een doorduwer die zichzelf oppept om over haar eigen grenzen te gaan. Op de evenwichtskoord pompt ze zichzelf moed in door ‘je kan het’ te prevelen. Het lukt dan ook nog…

Thomas Vandendriessche (42), leerkracht uit Kortrijk: “Ieders vriend”

Volledig scherm Thomas © SBS

De leraar uit Kortrijk die zich ooit in het station van Ieper zijn boekentas liet ontfutselen, ontpopt zich als de sympathieke vriend van iedereen. Een echte leraar als het ware. Dat kan heel goed nieuws zijn voor de andere Mol-kandidaten of net niet.

Is volgens ons bij aanvang van het spel nog in de geluksfaze. Blij dat hij aan ‘De Mol’ mag deelnemen. Dat is, zo is in het verleden al gebleken, een gevaarlijke situatie. Viel niet op in het eerste spel, maakt er een potje van proef 2 en sust alles en iedereen bij proef 3. We zetten hier even onze joker in.

Toos (27), schrijnwerker uit Zaventem: “Het grootste groepsgevoel”

Volledig scherm Toos © SBS

Door nog voor de start van ‘De Mol’ voor een mogelijke vrijstelling te gaan, maakt Toos duidelijk dat hij het spel graag wil spelen en elke zekerheid mol te overleven zal nemen of gebruiken. Al beseft hij al snel na zijn keuze dat hij ‘een groot risico’ voor zichzelf neemt. Helemaal juist.

Ontpopt zich meteen tot een van de spelers met het grootste groepsgevoel. Geeft bij het duel met Lieselot zijn woord aan de slagersvrouw en verbreekt die afspraak niet. Al maakt hij wel duidelijk dat hij de beslissing van de groep (om Lieselot eventueel niet te helpen) zal aanvaarden.

Beste spelers:

1. Samyra, de 26-jarige advocaat

2. Leila, de 34-jarige antropoloog

3. Conny, de 58-jarige docente

Hoogste Mol-gehalte:

1. Lancelot, de 27-jarige vastgoedmakelaar

2. Lieselot, de 32-jarige slagersvrouw

3. Comfort, de 32-jarige gynaecologe

Gesneuveld:

Matteo ‘de Steve’ Simoni, 35 jaar, acteur

In de pot:

Voor de groep: 1.430 euro (openingsopdracht 0 op 4.000 euro, dubbelganger ontmaskeren 0 op 2.000 euro, dansen en slackline 500 op 5.500 euro en sleutel 930 op 3.000 euro)

Verloren:

13.070 euro

Totaal:

14.500 euro