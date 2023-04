Onze redacteur speurt naar ‘De mol’: “Is deze sluwe kandidaat al vóór de start van de show ondergronds gegaan?”

TVEen finale van ‘ De mol ’ met vier deelnemers. Het was een reële optie, maar die primeur werd uiteindelijk toch geen werkelijkheid. En dus kroonden Lancelot, Comfort en Toos zich uiteindelijk tot de enige drie finalisten van ‘De mol’. Eén van hen is de échte mol, één van hen gaat volgende zondag met al het verdiende geld naar huis. En de derde moet zich tevreden stellen met de titel ‘finalist’. Voor patissier Ruben Van Gompel eindigde het avontuur net voor het grote eindspel. Zuur, maar niet onlogisch.

In pure westernstijl denderde ‘De mol’ richting finale. Het zal zondag een erg straffe finale moeten worden om deze halve finale nog te overtreffen in spankracht, opbouw, geestige en spannende wendingen, humor en dramatiek. En dat alles in een aflevering van bijzonder hoog filmisch niveau met een zinderend slot waarvoor zelfs Ennio Morricone goede punten zou gegeven hebben.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor het eerst in de geschiedenis van ‘De mol’ zat de kans erin dat de finale met vier zou gespeeld worden. Dat gebeurde helaas niet. Het was aan ‘jonkies’ Ruben en Toos om voor die unieke kans te zorgen. Ze moesten enkel en alleen in ‘de roos’ schieten. Om zo én de groepspot te spekken én tv-geschiedenis te schrijven. In de aflevering verklaarden zowel Ruben als Toos dat ze op de ’bullseye’ gemikt hadden, om zo geld en vier vrijstellingen te bekomen. De twee cowboys raakten evenwel het vlak met geld. Toos schoot daarbij sneller dan Ruben. Of dat al dan niet gewild was, werd tijdens de uitzending niet echt duidelijk gemaakt. Tijdens de eliminatie werd wel duidelijk dat patissier Ruben zijn hand had overspeeld en uiteindelijk als laatste deelnemer voor de grote finale een rode duim kreeg en het spel moest verlaten.

Volledig scherm ‘De mol’ © GoPlay

Werden we globaal heel veel wijzer van deze aflevering? Ja en neen. Lancelot maakte alweer foutjes, zeg maar fouten, en duwde rare beslissingen door die de groep alleen maar geld hebben gekost. Ruben was écht de man zoals we hem al die weken hebben geportretteerd. Hij dreef sinds de start van ‘De mol’ enthousiast mee In het spel. De fouten die hij maakte, zoals vorige week bij de bus, waren puur toeval. Net zoals bij het proppen schieten. Ongelukjes kunnen nu eenmaal gebeuren… Van Toos en Commy kan je moeilijk zeggen dat ze in deze ‘halve finale’ veel of opvallend logen. Ze speelden hun ‘postkaartproef’ uitstekend en gaven open en bloot de juiste resultaten van hun acties in het saloonspel.

Wij bekeken en bestudeerden, wikten en wogen grondig de kandidaten.

Comfort (32), gynaecoloog, uit Jette: “Blijft het grote mysterie”

Volledig scherm Comfort © GoPlay

Enigma. Het is het perfecte woord om gynaecologe Comfort te omschrijven. Ook in deze halve finale. De makers van ‘De mol’ hebben ons inmiddels duidelijk gemaakt dat ook een mol een rood scherm kan krijgen. Die kennis nemen we mee richting finale. Toch moeten we opnieuw vaststellen dat de letterlijk kleinste van het gezelschap moeiteloos haar mannetje staat, maar in de halve finale eerder onopvallend voor een finaleplaats speelde. Ze deed meer dan haar best in de postkaartproef waar eigenlijk op een fractie van een seconde een maximum werd verdiend en ging voor haar eigen plekje in de finale in de salonproef. Dat ze enigszins bijzonder onhandig met haar wapen vuurde, vergeven we haar graag.

Ook net voor aanvang van de finale zien we in Commy eerder een coole, felle speelster dan een geniepige mol. Maar als ze de mol is, dan is ze de allerstrafste uit de tv-geschiedenis.

Lancelot(27), vastgoedmakelaar, uit Antwerpen: “Geniale manipulator of ….”

Volledig scherm Lancelot © GoPlay

Geen aflevering van ‘De mol 2023’ of vastgoedmakelaar Lancelot eist een hoofdrol op en graait moeiteloos in de groepspot. Of dat de beste eigenschappen van een mol zijn, durven we te betwijfelen. Maar Lancelot komt er blijkbaar goed mee weg. Ook in de halve finale. De postkoetsproef draait hij vakkundig de nek om en ook in de ultieme western-uitdaging levert hij weinig euro’s op. Als hij voor de overwinning gaat, dan zit hij duidelijk niet in met geldverlies en een magere groepspot.

Aandachtige kijkers zagen hoe Lancelot moeiteloos maatje Ruben een oor aan naaide door geld weg te gooien bij de zaagproef. En van handige en welwillende wasbeer, zijn totem bij de scouts, verwachten we toch een beter resultaat bij de woordbrekers. Dit was mollenwerk op zijn best. Of een vervelend karaktertrekje van Lancelot. Het lijkt wel of hij altijd net te vroeg de zaak laat schieten. Als mol is dat een handig trucje.

Als Lancelot de mol is, dan moeten we hem een dikke pluim geven. Wordt omschreven als sympathiek, charmant en behulpzaam. Maar zou het niet eerder geniepig, geniaal en doortrapt moeten zijn? Come and see next week.

Toos (27), schrijnwerker, uit Zaventem: “Kent het spelletje beter dan we dachten”

Volledig scherm Toos © GoPlay

Vorige week nog omschreven we hoe Toos een eigen hoofdrol speelt in zijn ‘Toos in Mollenland’, maar richting finale ontpopt de 27-jarige schrijnwerker zich plots tot een geoefend ‘Mol’-speler. Met strategie, spelinzicht, geven en nemen, leugentjes waar het moet en kan.

Eerlijk is eerlijk, bij aanvang van ‘De mol’ waren we overtuigd dat deze schrijnwerker het niet lang zou uitzingen. Maar kijk, hij zit zomaar in de finale. Met immer een lachje op de lippen. Speelde ook nu weer eerder onopvallend. Tot aan de saloonproef. Daar presteerde hij plots heel sterk. Maar liegt geen enkele keer.

Molspeurders zullen ook al wel opgemerkt hebben dat er van deze Toos weinig, zeg maar niets, terug te vinden is op het wereldwijde web. Is dat toeval of hebben we te maken met een slimme, sluwe kandidaat die al voor de start van ‘De mol’ ondergronds was gegaan?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Beste spelers

1. Comfort, de 32-jarige gynaecologe

2. Toos, de 27-jarige schrijnwerker

Hoogste Mol-gehalte

1. Lancelot, de 27-jarige vastgoedmakelaar

Volledig scherm Ruben © GoPlay

Gesneuveld

Matteo ‘Steve’, 35 jaar, acteur

Samyra, 26 jaar, advocaat, uit Zaventem

Conny, 58 jaar, lector wiskunde uit Bonheiden

Leïla, 34 jaar, antropoloog, uit Bambrugge.

Lieselot, 32 jaar, slagersvrouw, uit Rollegem-Kapelle

Thomas, 42 jaar, leerkracht, uit Kortrijk

Ruben, 22 jaar, patissier, uit Nijlen

In de pot

Voor de groep: 22.320 euro (0 op 4.000 euro bij postkoets met bandieten, 3.000 op 4.000 euro bij postkaarten, 2.000 op 6.000 euro bij shoot-out)

Verloren: 73.280 euro

Totaal: 95.600 euro

LEES OOK: