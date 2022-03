Onze nieuwe Miss België groeide op in kasteel tussen 200 alpaca’s: “Rijkeluiskindje? Ik at gewoon stamppot en reed met de tractor”

Showbizz Linda de Mol hervat werk na heisa rond ‘The Voice of Holland’: “Ze is gestart met de opnames van een tv-serie”

Linda de Mol (57) is weer aan de slag. De presentatrice annex actrice is begonnen met de opnames van een tv-reeks die in september bij onze noorderburen op de buis moet komen. De Mol lastte de voorbije maanden een werkpauze in nadat haar echtgenoot Jeroen Rietbergen beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van ‘The Voice of Holland’.

25 maart