Onze ‘Masked Singers’ openen de show met een knal

TVHet dak wordt eraf geblazen bij ‘The Masked Singer’ met IJskoning, Konijn, Miss Poes, Flamme Fatale, Ridder en Schorpioen. Zij trappen het feest op gang met een openingsact van jewelste op ‘I Gotta Feeling’ van The Black Eyed Peas. Nadien is het ieder voor zich, want dan zingen de zes in drie duels tegen elkaar met één doel: de face off ontspringen en hun masker nog een weekje langer ophouden.