Onze man speurt mee naar ‘De mol’: “Als zij de verrader is, is ze de ergste mol ooit”

TVDe vierde aflevering van ‘ De Mol ’ was er eentje om alle Paaseieren op een uur tijd op te eten. En dus om duimen en vingers af te likken. Een bijzonder geestig thema met dank aan ‘Back to the Future’, een mindfuck om u tegen te zeggen. De spetterende finale-exit duurde twintig minuten en kende een sensationeel slot. Niet de haast veroordeelde Commy, maar haar beste vriendje Leïla, het enige groepsdier dat haar in die finale nog wilde helpen, kreeg de fatale rode duim. Afwachten hoe zoveel ‘egoïsme’ het groepsbelang zal aantasten… Wij zetten alle hints en tips voor u op een rijtje.

Het gaat snel met en in ‘De Mol’. Dat moest zelfs Gilles De Coster toegeven bij aanvang van de vierde aflevering, in het wondermooie decor van Tucson. De race richting finale, die we op zondag 6 mei mogen beleven, is halfweg. Al vier kandidaten zijn gesneuveld. Naast BV Matteo Simoni, zijn dat enkel en alleen vrouwen. Drie op een rij. Hoe komt dat toch? Zijn de mannen egoïstischer, doortrapter en gemener? Lezen ze de fratsen van ‘De Mol’ beter dan hun vrouwelijke collega’s? Of is het enkel en alleen puur toeval? Feit is dat we hier en nu haast hopen dat Lieselot, zoals we al een paar weken heimelijk vermoeden, de Mol van dienst is. Die haalt dan zeker en vast de finale. Of is het Commy? Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de Mol zichzelf een rode duim zou opsolferen om die dan, met toedoen van de groep, ongedaan te maken. Al weet je dat bij ‘De mol’ nooit, zo heeft het verleden reeds bewezen.

KIJK. “De toekomst kan je niet voorspellen. Het verleden kan je niet veranderen”

Elke week een beetje sterker. Elke week een beetje straffer. Dat dachten we toch van groepsdier Leïla, de schijnbaar moeilijk te doorgronden antropoloog. Waalse roots, in Nederland gewoond, lesbische relatie, een zoon. Aanvankelijk nauwelijks of niet te zien of te horen, maar nadien meer en duidelijk geprofileerd. Met een erg duidelijke mening, eentje die tegen de groep in durfde roeien en forse beslissingen nam. Net toen we dachten dat Leïla zich ging ontpoppen tot één van de kandidaat-finalisten bleek een te grote portie altruïsme haar fataal. Ze wilde haar maatje Commy in het spel houden, en sneuvelde dan compleet onverwacht zelf. ‘De mol’ is een genadeloos spelletje. Dat had Leïla eigenlijk wel moeten weten.

Volledig scherm Leïla © Play4

Weinig tot geen zware fysieke inspanningen in deze vierde aflevering. De mentale terreur werd wel fors opgevoerd. In een complex spel in de catacomben waar ooit een zware Titan 2 kernraket was opgeslagen, mocht de groep nu ervaren dat de eersten soms de laatsten worden en omgekeerd. Opnieuw wist Lieselot zich moeiteloos in de cockpit van het spel te manoeuvreren. Dat Lancelot het foute radioactief element binnenhaalde lijkt ons geen toeval. Het leek meer een zet van de sluwe ‘welwillende wasbeer’ om zich mee in de cockpit te wringen. Met succes. We vermoeden dat Lancelot zich vast heeft gebeten in het molspoor van Lieselot. Zaten winnaar en mol hier een eerste keer samen? Toen Lieselot probeerde te vergoelijken waarom ze meteen opstond, zonder enig overleg, kwam meteen de botte vraag of ‘dat het enige is wat ge kunt verzinnen…’ . Tussendoor suggereerde de slagersvrouw ook nog dat ze ‘de pasvragen zou pakken en wegsmijten’. Maar Lancelot speelde het zaakje blijkbaar keihard. Al kregen we dat niet te zien… Wel werd duidelijk dat de mol buitenspel werd gezet. Indien Lancelot denkt dat Lieselot de mol is, is nu ook duidelijk dat de geldpot bijzaak is. Hij wil de overwinning…. Maar, u las ook onze woorden ‘vermoeden’ en ‘indien’…

In het gecombineerde bingo-zoo-spel kwamen we weinig extra elementen te weten. Al viel het op dat Lancelot zich weer aan Lieselot vastplakte, met Toos als derde bingospeler. In de Zoo speelde Ruben als vanouds gewoon het spel, Thomas gokte wel opvallend vaak fout.

KIJK. “Wie vanavond een rood scherm heeft, krijgt de kans om terug te gaan in de tijd”

Bij de dubbele exit werd duidelijk dat Leïla ‘all in’ ging, Commy helemaal (fout) had gespreid, Lancelot twee spelers verdacht vond en Ruben niet voor de laagste score ging. Met zes van de twintig vragen die Commy opnieuw mocht invullen, kan ze zich redden, ten nadele van Leïla.

Wij bekeken en bestudeerden, wikten en wogen de kandidaten.

Comfort (32), gynaecoloog, uit Jette: “Als zij ‘de mol’ is, is ze de ergste ooit”

Bleef Commy in de eerste drie afleveringen eerder een enigma, dan speelde ze in de vierde episode al dan niet gewild de hoofdrol. Met dank aan de makers van ‘De mol’ die met een wel zeer verrassende min of meer dubbele exit uitpakten. Al gaf Commy ook nu weer in het gewone spel weinig tot niets prijs. Ze liet zich in het eerste spel niet betrappen op veel fouten, speelde naarstig mee, maar viel toch weer niet op. Dat deed ze ook in het tweede spel niet.

Wij denken ook nu dat Comfort ‘Commy’ beter in het spel zit dan de makers voorlopig laten uitschijnen. Als ze ‘de mol’ is, dan is ze de allerergste die we ooit hebben kunnen volgen. In het andere geval moet ze oppassen met het spel dat ze tot vandaag heeft gespeeld. Al kan ze met de zes extra vragen die ze gekregen heeft natuurlijk haar voordeel doen.

Volledig scherm Comfort en Leïla © Play4

Lancelot De Deurwaarder (27), vastgoedmakelaar, uit Antwerpen: “Wie houdt deze scout van de overwinning?”

Go with the flow. Dat is niks voor deze Lancelot. Sympathiek, charmant, behulpzaam, lief, slim, gedreven en mentaal sterk. Dat zeggen wij niet. Dat maakte Leïla duidelijk. En kunnen we wel beamen. Gedreven om de mol uit zijn hol te drijven en zo de overwinning binnen te halen. Dat zijn de leukste kandidaten om te volgen. In deze vierde aflevering lijkt het dat hij zich vastgepind heeft aan Lieselot. Dat kan tot succes leiden. OI wegens tunnelvisie tot een exit. Dat is afwachten. Speelde het sterk, slim en sluw in het eerste spel. Een vrijstelling interesseerde hem niet, waardoor hij Lieselot in een klem zette. Die had lang geleden al duidelijk gemaakt dat ze geen vrijstellingen meer wil. En dus spekte de pot lekker aan. Goed meegenomen voor Lancelot. Kwam amper aan bod in het bingospel en wilde Commy niet helpen bij extra vragen na haar eerste exit. Een mannetje met karakter.

Lieselot Devos (32), slagersvrouw, uit Rollegem-Kapelle: “Tegen beter weten is: dit is onze mol”

Rode draad door deze ‘De Mol’-reeks: Lieselot krijgt zowat elke aflevering de kans om een vrijstelling binnen te halen, maar doet dat sinds de eerste aflevering niet meer. Zet wel mede-kandidaten onder druk om dat wel te doen en zo de groepspot mager te houden. Dat lukte bij Lancelot voor geen meter.

Net zoals eerder al het geval was, manoeuvreert Lieselot zich steeds handig om zo mee het spel te kunnen bepalen. Geeft de groep bij het eerste spel geen kans om afspraken te maken. Neemt een onbestaand radioactief element mee, zodat ze mee op zoek kan naar een vrijstelling. Doet zelfs geen moeite om de code van een andere kandidaat te geven. Botst daar wel op Lancelot, die wél een code geeft maar nipt fout zit, en dan keihard voor de centen gaat. Gaat in het exitspel eerst mee met de ‘meerderheid’, maar keert dan uiteindelijk toch haar kar. Dat brengt haar meteen weer in een erg sympathiek daglicht. Maar zou iedereen van de groep dat ook denken?

Volledig scherm Lieselot en Ruben © Play4

Ruben Van Gompel (22), patissier, Nijlen: “Als het water aan de lippen staat…”

Knokt zich een eigen weg in ‘De Mol’. Groepsbelang is een woord dat Ruben schijnbaar niet echt goed kent, of begrijpt. Maakte in de eerste proef heel duidelijk dat hij niemand vertrouwt en graag zijn eigen pad volgt. Wie voor een vrijstelling gaat, heeft er bij Ruben gelegen. “Als je niet voor geld gaat, gaat de sfeer omlaag”, klonk het. Speelt niet altijd even doortastend. Of goed. Of laat dat zo blijken. Kende zelfs de eerste letter of het eerste cijfer van de codes op de rug niet. Dat wil je niet kennen, of je hebt er niet op gelet. In beide gevallen niet erg strategisch. Geeft in de Zoo wel de juiste antwoorden bij de vragen. Speelt dus zonder dubbele agenda. Weigert in het exitspel enige hulp te bieden aan Commy.

Ook na vier afleveringen weten we relatief weinig over deze patissier. Behalve dat hij lekkere dessertjes kan maken. Dat wisten we al voor de start van ‘De Mol’…

Thomas Vandendriessche (42), leerkracht, uit Kortrijk: “Zit, zo vrezen we, aan zijn limiet”

Is al een paar afleveringen naarstig bezig met overleven. Heeft, zo lijkt het, geen idee wie de mol is. Of geeft alleszins toch die indruk. Maakt zijn keuzes steeds duidelijk door te melden dat hij altijd weer aan de foute kant staat. “Dat is gedaan”, klinkt het in de vierde aflevering. Gaat samen met Toos voor de vrijstellingen, maar botst op de regels van de makers van het spel. Opnieuw zullen de eersten de laatsten zijn namelijk. Pech voor Thomas. Die even later bovendien een keiharde ‘njet’ krijgt van Ruben, die alweer een vreemde beslissing neemt… Thomas reageert knap door alle codes uit te testen, maar is te laat. Gelukkig is er Lancelot die voor de centen gaat…

In het bingo-Zoo-spel is onduidelijk of Thomas al dan niet goed meespeelt. Bij de exitproef maakt hij meteen duidelijk dat Commy het alleen zal moeten redden.

Volledig scherm Toos © Play4

Toos (27), schrijnwerker, uit Zaventem: “Voelt zich nog steeds als Toos in Wonderland”

Leuk om te zien hoe Toos alsmaar glimlachend door dit spel wandelt. Viel in de eerste proef nauwelijks op, maar haalde met de glimlach en samen met Thomas wel de verste plaats in de catacomben. Waarbij evenwel niets te verdienen viel. Geen probleem voor deze Toos in Wonderland. Of beter Toos in Mollenland. Nog een opvallend detail: wie is er ’s nachts blijven ‘plakken’ en ligt de volgende ochtend in de auto te slapen? Wel ja, Leïla en Toos. De eerste is aan het einde van de vierde aflevering uitgewuifd. Hoe lang overleeft Toos het nog?

Beste spelers

1. Lancelot, de 27-jarige vastgoedmakelaar

2. Toos, de 27-jarige schrijnwerker

3. Ruben, de 22-jarige patissier

Hoogste Mol-gehalte

1. Lieselot, de 32-jarige slagersvrouw

2. Comfort, de 32-jarige gynaecologe

3. Thomas, de 42-jarige leerkracht

Gesneuveld

Matteo ‘Steve’ Simoni, 35 jaar, acteur

Samyra Ouahyani, 26 jaar, advocaat, uit Zaventem

Conny Van den Brande, 58 jaar, lector wiskunde uit Bonheiden

Leïla, 34 jaar, antropoloog, uit Bambrugge.

In de pot

Voor de groep: 14.520 euro (5.000 euro bij de Titan2-proef, 1.000 euro bij bingoproef, -1.000 euro bij de exitproef)

Verloren: 38.080 euro

Totaal: 52.600 euro

