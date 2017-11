Onze man in New York: 'Sorry Voor Alles' en 'Callboys' verbroederen en bouwen stevig feestje op afterparty "Je feest niet elke nacht met een Emmy in New York" Mark Coenegracht | TDS

21u22 0 RV Showbizz "Tot een eind na drie uur ’s nachts, toen de lichten in de zalen aangingen. En dan zijn we nog wel eventjes doorgegaan. Je feest immers niet elke nacht met een Emmy in New York". Zo blikt kersverse Emmy-winnaar Kamiel De Bruyne ‘the day after’ terug op de Emmy-nacht, als we hem aantreffen in de chique lobby van het Sofitel-hotel, hartje Manhattan. Tijd voor een babbel met onze man in New York over wat hen de afgelopen nacht allemaal is overkomen.

"Yep, we hebben bijhoorlijk zwaar gevierd op die afterparty. Een heel bijzondere locatie. De PH-D Rooftop Lounge, een soort discotheek van drie verdiepingen helemaal bovenaan een toren. Met geweldig uitzicht op Manhattan. Met veel volk, maar vooral toch met de grote ploeg van ‘Sorry Voor Alles’ die hier aanwezig was en met de vrienden van ‘Callboys’, die geweldig voor ons hebben gesupporterd. Ik ben van nature niet echt een geweldge danser, maar ik heb me dit keer toch eens goed laten gaan. En, ja, er is wel een glaasje gedronken."

No time to sleep

Veel tijd om uit te slapen kregen Kamiel & Co. niet. De gsm braakte voortdurend berichtjes. VTM en VRT wilden hen in hun nieuwsuitzendingen en ook Lieven Van Gils wilde voor ‘Van Gils & Gasten’ met Kamiel en presentator Adriaan even praten. Vanop het iconische Times Square uiteraard.

Zó uniek

"Hoe ik terugkijk op de voorbije 24 uren? Als een unieke gebeurtenis, iets wat mij compleet heeft overvallen. Wat begon als een zeg maar rustige dag in New York, kwam in de vooravond plots in een stroomversnelling terecht. Het begon met de red carpet met een horde persfotografen en veel chique mensen rondom ons. En dan het moment dat we die Emmy wonnen. Op de beelden zie je echt wel dat we collectief door het lint gaan. Natuurlijk hebben we de Belgische nuchterheid, maar ik wilde écht wel graag winnen. En dat is nu dus gebeurd. Ik ben best wel ambitieus, dit is dus een ferme sprong voorwaarts. Weet je dat we tijdens het maken van Sorry Voor Alles vaak grapten dat we moesten denken aan ‘de Emmy’. Nu moeten we niet meer denken. We hebben hem".

Het Emmy-gebeuren in New York was een fijn weerzien met een groot deel van de ploeg die na de eerste reeks overstapte naar VTM. "We hebben elkaar al eerder gezien hoor’, lacht Kamiel. ‘Bij de bekendmaking van de nominatie zijn we samen lekker gaan eten. En nu was de sfeer ook grandioos".

Wat nu?

"Wat nu? Da’s een goeie vraag", zo kaatst Kamiel de bal terug. "Ik heb nog geen secinde tijd gehad om daar over na te denken. Straks in het vliegtuig hebben we ruim zes uur tijd. Al zal dat vooral ook wel slapen worden, denk ik. Natuurlijk wil ik niet de jongen zijn en blijven die gelinkt wordt aan Sorry Voor Alles. Ik wil andere formats bedenken voor programma’s die ik zelf zou willen zien. En precies daarom zit ik bij de VRT best goed".

"Natuurlijk zou ik deze Emmy graag thuis op de schouw zetten, maar of dat zal gebeuren weet ik niet", besluit Kamiel. "Misschien verhuist hij naar de VRT. Of naar Warner. We zien wel."

MC

MC

MC