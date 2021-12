Onze man fileert de finalisten van ‘De Slimste Mens’: wie maakt kans om te winnen?

TV RECENSIE. ‘And Just Like That’: “En zomaar ineens... staan we met onze mond vol tanden”

Zeventien jaar nadat de laatste aflevering van ‘Sex and the City’ over het scherm rolde, zijn de hartsvriendinnen terug van weggeweest. Zelfde stad, zelfde fashion statements, zelfde lunchrituelen en dezelfde vertrouwde gezichten. Nu ja, minus Samantha dan, die met haar vertrek ook het libido uit deze hele installatie heeft gezogen. Of deze reboot, te bekijken op Streamz, überhaupt nog z’n trouwe fanbasis kan bevredigen? Of na twee geflopte films de grootste mislukking in de geschiedenis van deze franchise kan worden genoemd? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

10 december