Onze Hollywoodvrouw sprak met de nieuwe Charlie’s Angels: “Moeite om onze lach in te houden op de set” Kristien Gijbels

26 december 2019

10u00 0 film Het is intussen bijna twintig jaar geleden dat we Cameron Diaz, Lucy Liu en Drew Barrymore keet zagen schoppen in ‘Charlie’s Angels’, en nu is het aan Kristen Stewart, Naomi Scott en Ella Balinska om het roer over te nemen van de superspionnen.

Na de gelijknamige tv-reeks uit de jaren ’70 met Farrah Fawcett, Kate Jackson en Jaclyn Smith en twee succesvolle films met Diaz, Liu en Barrymore uit de jaren 2000, was het volgens Sony dringend tijd om een nieuwe generatie spionnen aan te voeren. Met Stewart (29), Scott (26) en Balinska (23) vond de filmstudio al snel hun rebelse engeltjes die in de nieuwe ‘Charlie’s Angels’ opnieuw een levensgevaarlijke missie ondernemen. Het trio trekt er op uit om de booswichten uit te schakelen die met een systeem voor schone energie aan de haal proberen te gaan. Onder leiding van ex-Angel Bosley (Elizabeth Banks) moeten ze voorkomen dat het systeem wordt omgezet in een onzichtbaar en destructief wapen.

Kristen Stewart moest maandenlang trainen om zich klaar te stomen voor de rol van de stoere Sabina Wilson: “De fysieke training was heel zwaar, maar dat was ook echt wel nodig om mijn personage geloofwaardig neer te zetten”, ertelt ze. Volgens Stewart was een goede sfeer op de set van cruciaal belang om de vriendschap tussen de Angels in beeld te brengen, want zo lang ze elkaar steunen, kunnen ze alles bereiken: “Ik voelde vanaf de eerste dag dat ik Naomi en Ella leerde kennen, een grote verantwoordelijkheidszin over hen. Het klikte vrij snel tussen ons en we groeiden tijdens de opnames meer en meer naar elkaar toe. Dat we in het echt ook zo’n hechte band hadden, werkte alleen maar in ons voordeel, want de verhaallijn draait nu eenmaal rond de speciale vriendschap tussen de Angels. Naomi en Ella hebben de opnames van vier maanden in het ijskoude Berlijn een pak draaglijker gemaakt.” (lacht)

Superfan

Naomi Scott (25), die haar grote doorbraak dankt aan haar rol als de ‘roze’ Power Ranger, houdt op haar beurt ook alleen maar fijne herinneringen over aan haar samenwerking met Kristen Stewart: “Ik was superfan van ‘Twilight’, dus ik vond het een hele eer dat ik met haar mocht samenwerken. Ik zal nooit vergeten hoe ik op de eerste draaidag te trillen stond van de zenuwen. Ik krijg het nog steeds doodsbenauwd wanneer ik beroemde mensen als Will Smith, Kristen Stewart en Elizabeth Banks ontmoet, want hoe harder ik probeer om mijn zenuwen onder controle te krijgen, hoe moeilijker het voor mij wordt om nog maar een woord uit te brengen.” (lacht)

Scott zegt dat 2019 veruit het meest waanzinnige jaar uit haar leven is. Zo was de Britse actrice ook in Aladdin te zien, waar ze de rol van Disneyprinses Jasmin op zich nam. Aan haar nieuwbakken sterrenstatus moet ze voorlopig nog wennen: “Ik vind bekend zijn zo eng! Het is surreëel dat miljoenen mensen nu naar mijn films gaan kijken. Ik probeer dan ook om zo weinig mogelijk commentaren te lezen, want daar word je toch nooit vrolijk van”, aldus Scott. Dat ze nu geregeld herkend wordt op straat, neemt ze er zonder morren bij: “Ik neem haast elke dag de metro in Londen, dus je kunt me bijna niet missen. (lacht) De meeste mensen zijn gelukkig heel vriendelijk, en vragen meestal of ze mij niet toevallig in één of andere film gezien hebben. Maar wanneer ik zonder make-up buiten kom, word ik door geen kat herkend.” (lacht)

Lach inhouden

Nieuwkomer is Ella Balinska, die haar grote filmdebuut maakt in ‘Charlie’s Angels’. Om dan meteen met grote kleppers als Stewart en Banks op de set te staan, is dan ook een cadeau voor een actrice die nog wat groen achter de oren ziet: “Ik heb op korte tijd niet alleen veel bijgeleerd, maar ook veel nieuwe vrienden gemaakt. Ik koester elke scène die ik met Kristen en Naomi mocht doen, want we hadden het elke draaidag zo naar onze zin dat we moeite hadden om onze lach in te houden. Een regisseuse als Elizabeth Banks was de kers op de taart. Het is ongelooflijk om te zien hoe ze niet alleen het script schreef, maar ook nog eens de film produceerde en regisseerde, én er zelf in meespeelde. Ik ken maar weinig mensen die haar dat kunnen nadoen.”

Hoe Banks dat allemaal klaarspeelde? “Ik vond het juist gemakkelijk om mezelf te regisseren, omdat ik mezelf beter ken dan wie dan ook”, lacht de Hollywoodster. “De grootste uitdaging was dat ik elke ochtend twee uur lang in de make-upstoel zat omdat ik naast een hele dag regisseren ook nog eens in mijn eigen film moest meespelen. Het wordt al snel vermoeiend wanneer je elke dag maar liefst zestien uur op de set staat, maar dat was het gelukkig allemaal meer dan waard.”

Vrouwen aan de macht

Banks zegt dat ze trots is dat ze een film heeft kunnen maken waar vrouwen aan de macht zijn: “Ik wilde zo graag een verhaal brengen waarin vrouwen met elkaar kunnen samenwerken zonder dat daar gekibbel van moet komen. Nog veel te vaak zien we hoe vrouwen venijnige wezens zijn die elkaar constant in de haren vliegen en voortdurend in de strijd liggen met elkaar. Ik wilde er een punt van maken dat het ook helemaal anders kan, en een feelgood girlpower-prent als ‘Charlie’s Angels’ was daar het geknipte project voor.”